МОСКВА (AFP) – Российское антидопинговое агентство в понедельник подтвердило, что не будет призывать к дальнейшему ослаблению ограничений для своих команд на Олимпийских играх и других крупных спортивных мероприятиях.

В прошлом месяце Спортивный арбитражный суд постановил запретить использование названия, флага и государственного гимна России на следующих двух Олимпиадах, поддержав вывод Всемирного антидопингового агентства о фальсификации допинговых данных.

Тем не менее, Спортивный арбитражный суд сократил срок наказания вдвое с четырех до двух лет, отменив требования проверки для российских спортсменов и разрешив им продолжать носить национальные цвета.

Российское агентство, известное как РУСАДА, могло подать апелляцию в Верховный суд Швейцарии по процедурным причинам. В понедельник она заявила, что по-прежнему считает постановление о пересмотре допинговых данных в Москве «некорректно в одностороннем порядке», но убеждена, что Спортивный арбитражный суд отклонил более жесткие меры наказания, предложенные Всемирным антидопинговым агентством.

«РУСАДА считает, что эта глава закрыта, и надеется на дальнейшее сотрудничество с ВАДА с целью полного восстановления членского статуса Росада», – говорится в заявлении российского агентства.

Агентство добавило, что «по-прежнему полностью привержено борьбе с допингом, но продолжит защищать права чистых российских спортсменов и выступать против любой формы дискриминации в отношении российского спорта».

И министр спорта России Олег Матицын, похоже, поддержал это решение.

«Мы уважаем решение Росады», – сказал Матицын в репортаже государственного информационного агентства ТАСС. «Со своей стороны, мы сделаем все возможное, чтобы российский спорт был чистым, в полной мере реализовали образовательные программы, и будем сотрудничать с федерациями, регионами и Олимпийским комитетом России, а также с международными организациями в своих областях компетенции, чтобы обеспечить чистое развитие российского спорта и недопустимость допинга ».

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