Люгер Роман Ребелов Он стал первым спортсменом из России, выигравшим чемпионат мира под запретом флага, имени и гимна страны.

Репелов повторил титул чемпиона мира в мужском одиночном разряде, вдвое превзойдя олимпийского чемпиона Феликс Холл Из Германии по маршруту Главного озера в Кенигзее в субботу.

Ребелов, отстававший на 0,002 секунды после первого тайма, показал самую быструю вторую серию, выиграв 0,062 у Люка, который выиграл все восемь одиночных соревнований Кубка мира в сезоне подборов.

Австрийский Дэвид ГлейхерУдивительный олимпийский чемпион 2018 года впервые завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в одиночном разряде.

Крис МаздзерНеожиданный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года с 1 декабря 2019 года занял 10-е место в финале лучших американцев, лучших чемпионов мира или чемпионата мира в одиночном разряде.

Полные результаты здесь. Основные моменты будут транслироваться на NBC позже в субботу. С полной программой телепередач и прямой трансляцией можно ознакомиться здесь.

В декабре Спортивный арбитраж частично оставил в силе наказание Всемирного антидопингового агентства, которое вынудило российских спортсменов в течение следующих двух лет выступать нейтрально на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Бланкетное решение было результатом допинговых нарушений в стране, хотя неизвестно, нарушал ли Ребелов какие-либо правила.

Так что Ребелов выступал не за Россию, а за Российскую Федерацию санного спорта. На нем был синий комбинезон Bosco, и российский флаг не был четко виден.

На церемонии победы российский гимн не звучал, но ведущий трека сказал, что звучала музыка, которая была гимном Союза. На нем был изображен экран с флагами Германии и Австрии и белый флаг с синим контуром Люгера посередине.

Ранее в субботу немцы Тони Эггерт И Саша Пинкен Он выиграл титул чемпиона мира в четвертый раз подряд в парном разряде, дважды обыграв национальные и олимпийские чемпионаты. Тобиас Вендель И Тобиас Арльт Автор .155.

Эгерт и Пенкин, бронзовые призеры Пхенчхана, были сильнейшей немецкой командой на чемпионате мира, выиграв предыдущие четыре сезона и заняв второе место в этом сезоне после австрийцев. Томас Стоу И Лоренц КоллерЭто было шестое в субботу.

Маздзер и Джейсон Тердеман Режим 16.

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