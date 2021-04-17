Отправленный Эриком Такером | Агентство новостей

ВАШИНГТОН – Один из самых впечатляющих, но еще не решенных вопросов касался расследования возможных связей между Россией и президентской кампанией Дональда Трампа 2016 года: почему деловой партнер руководителя кампании Пола Манафорта предоставил данные внутреннего опроса и что он сделал с этим – она?

Заявление Министерства финансов в четверг предоставило потенциально важные доказательства, поскольку оно подтвердило, что Константин Килиманж, советник по политическим вопросам России и Украины, поделился конфиденциальной информацией о кампании и опросах общественного мнения с российскими спецслужбами.

Официальные лица США давно утверждают, что Клемник был связан с российской разведкой. Но заявление в более широком объявлении о санкциях Казначейства было, пожалуй, самой прямой связью, которую когда-либо проводило правительство США между внутренней работой кампании Трампа и спецслужбами Кремля. Этот вывод был настолько поразительным, поскольку опроверг все утверждения, сделанные либо в отчете специального поверенного Роберта Мюллера за 2019 год, либо в более подробном и осуждающем документе, выпущенном в прошлом году Комитетом по разведке Сената.

Эти два расследования не смогли установить, что Килиманик делал с данными и делился ли он ими больше.

Дело возобновилось в четверг, потому что Клемник был одним из 32 человек и организаций, на которых правительство США наложило санкции за попытку повлиять на выборы 2020 г. Официальные лица заявили, что Килиманжк стремился пропагандировать фальшивую версию о том, что Украина, а не Россия, вмешивалась в выборы 2016 года.

Климник был ключевой, но неоднозначной фигурой в расследовании Мюллером возможной координации между Россией и кампанией Трампа 2016 года.

Клемник, деловой партнер Манафорта, который работал с ним в тесном сотрудничестве, даже руководил киевским офисом его компании, и его имя упоминалось более 150 раз в отчете Мюллера. Ему было предъявлено обвинение вместе с Манафортом в связи с обвинениями в препятствовании отправлению правосудия, но он не явился в Соединенные Штаты для предъявления обвинений. ФБР предложило вознаграждение в размере до 250 000 долларов за информацию, ведущую к его аресту.

Один из основных эпизодов, рассмотренных Мюллером, касался решения Манафорта поделиться данными опроса с Килиманжком – прокуратура, по словам прокуроров, солгал, когда его допрашивали. Следователи изучили серию секретных встреч между двумя мужчинами, в том числе в августе 2016 года в зале Grand Havana Room в Нью-Йорке.

Там, согласно заявлениям Мюллера, Манафорт поделился данными и сообщениями внутренней кампании Клемника, и они обсудили боевые ситуации.

Обмен данными опроса был примечательным моментом, особенно потому, что он оставил открытой дверь для возможности того, что Россия может использовать такую ​​инсайдерскую информацию для целевых кампаний влияния, направленных на поддержку предвыборной кампании Трампа в 2016 году.

Но команда Мюллера заявила, что не может «достоверно определить» цель Манафорта в ее участии, а также оценить, что Килиманж мог с ней сделать – отчасти из-за вопросов о достоверности Манафорта. Комитет Сената также не смог решить этот вопрос, хотя в его отчете было обращено внимание на ее характеристику Клемник как офицера российской разведки. Клемник это отрицал.

Было неясно, какая новая информация, если таковая вообще была, позволила Министерству финансов оценить, что Килимандж «предоставил российским спецслужбам конфиденциальную информацию о стратегии голосования и кампании».

Представитель Минфина не ответил на электронное письмо с просьбой прокомментировать ситуацию.