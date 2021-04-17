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Россия получила данные опроса Трампа в 2016 году – East Bay Times

17 апреля, 2021
Muhammad

Отправленный Эриком Такером | Агентство новостей

ВАШИНГТОН – Один из самых впечатляющих, но еще не решенных вопросов касался расследования возможных связей между Россией и президентской кампанией Дональда Трампа 2016 года: почему деловой партнер руководителя кампании Пола Манафорта предоставил данные внутреннего опроса и что он сделал с этим – она?

Заявление Министерства финансов в четверг предоставило потенциально важные доказательства, поскольку оно подтвердило, что Константин Килиманж, советник по политическим вопросам России и Украины, поделился конфиденциальной информацией о кампании и опросах общественного мнения с российскими спецслужбами.

Официальные лица США давно утверждают, что Клемник был связан с российской разведкой. Но заявление в более широком объявлении о санкциях Казначейства было, пожалуй, самой прямой связью, которую когда-либо проводило правительство США между внутренней работой кампании Трампа и спецслужбами Кремля. Этот вывод был настолько поразительным, поскольку опроверг все утверждения, сделанные либо в отчете специального поверенного Роберта Мюллера за 2019 год, либо в более подробном и осуждающем документе, выпущенном в прошлом году Комитетом по разведке Сената.

Эти два расследования не смогли установить, что Килиманик делал с данными и делился ли он ими больше.

Дело возобновилось в четверг, потому что Клемник был одним из 32 человек и организаций, на которых правительство США наложило санкции за попытку повлиять на выборы 2020 г. Официальные лица заявили, что Килиманжк стремился пропагандировать фальшивую версию о том, что Украина, а не Россия, вмешивалась в выборы 2016 года.

Климник был ключевой, но неоднозначной фигурой в расследовании Мюллером возможной координации между Россией и кампанией Трампа 2016 года.

Клемник, деловой партнер Манафорта, который работал с ним в тесном сотрудничестве, даже руководил киевским офисом его компании, и его имя упоминалось более 150 раз в отчете Мюллера. Ему было предъявлено обвинение вместе с Манафортом в связи с обвинениями в препятствовании отправлению правосудия, но он не явился в Соединенные Штаты для предъявления обвинений. ФБР предложило вознаграждение в размере до 250 000 долларов за информацию, ведущую к его аресту.

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Один из основных эпизодов, рассмотренных Мюллером, касался решения Манафорта поделиться данными опроса с Килиманжком – прокуратура, по словам прокуроров, солгал, когда его допрашивали. Следователи изучили серию секретных встреч между двумя мужчинами, в том числе в августе 2016 года в зале Grand Havana Room в Нью-Йорке.

Там, согласно заявлениям Мюллера, Манафорт поделился данными и сообщениями внутренней кампании Клемника, и они обсудили боевые ситуации.

Обмен данными опроса был примечательным моментом, особенно потому, что он оставил открытой дверь для возможности того, что Россия может использовать такую ​​инсайдерскую информацию для целевых кампаний влияния, направленных на поддержку предвыборной кампании Трампа в 2016 году.

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