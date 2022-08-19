Российские официальные лица строят «массовый» военно-патриотический молодежный образовательный центр на северо-западе страны на фоне широкой милитаризации молодых россиян, которая ускорилась после вторжения России в Украину, сообщают прокремлевские СМИ. сообщил. Ожидается, что учебный центр «Авангард» в Вологодской области примет свой первый тренировочный лагерь в 2023 году, и каждый год через его двери будут проходить 5000 детей и подростков, сообщает новостной сайт о Второй мировой войне pobedarf.ru. Здесь школьники и студенты получат стрелково-спортивную подготовку, навыки навигации и знания в области робототехники и дронов, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Военно-патриотический воспитательный центр «Авангард» в Московской области.

авангард.центр



«Мы приступили к строительству огромного учебно-методического центра военно-патриотического воспитания. [in northwest Russia] «По поручению президента Владимира Путина и при поддержке Минобороны России», — сказал он. «Мы будем готовить школьников и студентов к службе в армии, военно-патриотическое воспитание и физическое развитие», — заявил Гувшинников на педагогическом форуме на этой неделе. Первая авангардная учебная станция был открыт 2020 в огромном военно-тематическом парке под Москвой. Министр обороны Сергей Шойгу сказал В мае этого года в других городах России с населением более 100 тысяч человек будут построены военно-патриотические центры воспитания молодежи «Авангард».

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