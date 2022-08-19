Российские официальные лица строят «массовый» военно-патриотический молодежный образовательный центр на северо-западе страны на фоне широкой милитаризации молодых россиян, которая ускорилась после вторжения России в Украину, сообщают прокремлевские СМИ. сообщил.
Ожидается, что учебный центр «Авангард» в Вологодской области примет свой первый тренировочный лагерь в 2023 году, и каждый год через его двери будут проходить 5000 детей и подростков, сообщает новостной сайт о Второй мировой войне pobedarf.ru.
Здесь школьники и студенты получат стрелково-спортивную подготовку, навыки навигации и знания в области робототехники и дронов, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
«Мы приступили к строительству огромного учебно-методического центра военно-патриотического воспитания. [in northwest Russia] «По поручению президента Владимира Путина и при поддержке Минобороны России», — сказал он.
«Мы будем готовить школьников и студентов к службе в армии, военно-патриотическое воспитание и физическое развитие», — заявил Гувшинников на педагогическом форуме на этой неделе.
Первая авангардная учебная станция был открыт 2020 в огромном военно-тематическом парке под Москвой.
Министр обороны Сергей Шойгу сказал В мае этого года в других городах России с населением более 100 тысяч человек будут построены военно-патриотические центры воспитания молодежи «Авангард».
Образовательные центры являются частью усилий Кремля по воспитанию нового поколения лояльных граждан. Быстро растущая молодежная сила, Молодежное ТВ программирование, и патриотизм и военная история В Законе об образовании России.
Согласно опросам, молодые россияне, как правило, меньше, чем старшее поколение, поддерживают так называемую «специальную военную операцию» своей страны в Украине.
С начала вторжения российские власти продлили обязательное изучение патриотической истории. В том числе дети от 7 летупорядоченный Назначение «патриотических» школьных вожатых А также был изменен Учебная программа для обучения старшеклассников Украине с прокремлевской точки зрения.
В 2020 году Путин включил патриотическое воспитание в школьную программу России в рамках спорной конституционной реформы, позволившей президенту продлить свое 20-летнее правление до 2036 года.
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