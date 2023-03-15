Россия предлагает провести мультиспортивное мероприятие с участием восьми стран

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НЬЮ-ДЕЛИ. Россия в среду предложила провести новое мультиспортивное мероприятие для таких стран, как Китай и Индия, которые являются членами региональной группы, известной как Шанхайская организация сотрудничества.

Президент России Владимир Путин ранее предложил провести мероприятие на саммите Шанхайской организации сотрудничества в сентябре. Его предложение прозвучало в то время, когда Россия была исключена из многих соревнований в олимпийских видах спорта после ее вторжения в Украину в прошлом году.

В заявлении его министерства говорится, что министр спорта Олег Матицын предложил провести так называемые Игры Шанхайской организации сотрудничества в России во время встречи со спортивными чиновниками других стран в Шанхайской организации сотрудничества в Индии в среду.

Москва и Пекин создали Шанхайскую организацию сотрудничества восьми стран, в которую также входят Индия, Пакистан и четыре бывших советских государства в Центральной Азии, в качестве противовеса влиянию США. Группа проводила регулярные встречи на высшем уровне и проводила совместные военные учения.

В комментариях Матисен не было никаких подробностей о том, когда состоится мероприятие, насколько оно будет масштабным и должно ли оно участвовать в Олимпийских играх.

Россия уже участвует в региональных мультиспортивных соревнованиях в относительно скромных масштабах. Россия разработала и провела первые Игры СНГ в 2021 году для девяти бывших советских республик, соревнования, которые в значительной степени были омрачены Олимпийскими играми в Токио, состоявшимися несколькими неделями ранее. Есть также Российско-китайские юношеские игры, небольшое мероприятие, которое Матисен, как сообщается, в декабре предложил распространить на другие страны ШОС.