Россия предупреждает лидеров бизнеса о кибервойне

от SuperFastIT

Российское вторжение в Украину, названное первой настоящей кибервойной, побудило Национальный центр кибербезопасности (NCSC) в начале этого года дать организациям рекомендации по противодействию растущей киберугрозам.

На вебинаре под названиемКак реагировать на растущие киберугрозы после вторжения в УкраинуСовместно организованный Superfast IT и Центром киберустойчивости Уэст-Мидлендса (WMCRC) в четверг, 30 июня 2022 г., бизнес-лидеры могут понять рекомендуемые немедленные действия в условиях киберконфликта.

«Существует спор о том, как спор за тысячи миль повлияет на малый или средний бизнес в Великобритании». Представитель мероприятия Джеймс Кэш объясняет: Бирмингемские информационные технологии Основатель и генеральный директор компании поддержки — Superfast IT.

России еще предстоит в полной мере воспользоваться возможностями радиоэлектронной борьбы. Национальному центру огнестрельного оружия, входящему в состав GCHQ, не известно о каких-либо текущих конкретных угрозах для британских организаций, однако историческая схема кибератак на Украину вызвала международный резонанс.

Кэш продолжает: «Западные спецслужбы предупреждают, что поддерживаемые Кремлем кибератаки могут выйти из-под контроля и нанести ущерб компьютерным сетям в Великобритании». «Вредоносное ПО является самой большой угрозой, которая может иметь серьезные последствия для обычных людей и бизнеса. Крайне важно следовать указаниям правительства и информировать сотрудников об их ответственности, чтобы уменьшить вероятность кибератаки».

Исследователь Мишель Орен, глава отдела Интернета и инноваций в WMCRC и веб-спикер, говорит: «Защита — лучшая политика. Кибербезопасность имеет важное значение для организаций сегодня. Учитывая потенциальные последствия взлома, все бизнес-лидеры должны серьезно относиться к этой угрозе или рисковать значительное влияние. Я рекомендую следовать рекомендациям NCSC и обеспечивать киберустойчивость, соответствующую сертификации Cyber ​​​​Essentials».

Кэш заключает: «Правда в том, что атака может быть успешной, но, как мы видели в Украине, которая смогла восстановить сети в течение нескольких часов после кибератаки, киберготовность и устойчивость — это все.

Мы внимательно следим за ситуацией. По мере эскалации военного конфликта растут и опасения по поводу беспрецедентной «кибер-Перл-Харбор». Самое большое, что еще впереди. Если Путин начнет проигрывать, все ставки будут на то, какие разрушения он может нанести».

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