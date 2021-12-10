Россия призывает НАТО нарушить данное Украине обещание в рамках своего пакета мер безопасности

Москва хочет отменить обещание, данное в 2008 году Украине и Грузии

Запрос уже отклонен Вашингтоном.

Предложения по военным кораблям и ракетам могут лечь в основу переговоров

МОСКВА, 10 декабря. (Рейтер) — Россия в пятницу потребовала, чтобы НАТО отменило свое обязательство в 2008 году стать членом Украины и Грузии.

Требования были сформулированы МИД России в полном заявлении о гарантиях безопасности, которые президент Владимир Путин хочет получить от Соединенных Штатов и их союзников.

После двухчасового видеозвонка между Путиным и президентом США Джо Байденом на этой неделе в него включены предложения о налаживании обычного диалога по вопросам безопасности, который мог бы лечь в основу обсуждения с Вашингтоном, и избежать пропусков между военными самолетами и военными кораблями.

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Но самой бурной точкой в ​​отношениях между Востоком и Западом является вето России на членство Украины в НАТО, что Вашингтон и Киев уже категорически отвергли.

В министерстве заявили, что НАТО движется на Украину, что приведет к развертыванию там ракетных систем, нацеленных на Россию.

«Такое безрассудное поведение представляет собой неприемлемую угрозу нашей безопасности и создает серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до крупномасштабного конфликта в Европе», — говорится в сообщении.

«В фундаментальных интересах европейской безопасности необходимо официально отвергнуть решение саммита НАТО в Бухаресте 2008 года о том, что« Украина и Грузия становятся членами НАТО »».

Российский флаг развевается над крышей посольства России в Киеве, Украина, 26 марта 2018 года. REUTERS / Глеб Гаранич

Украина и Грузия — бывшие республики Советского Союза, в которых Россия играла доминирующую роль. Киев теперь обвиняет Россию в сосредоточении десятков тысяч военнослужащих на своей границе в целях подготовки к возможному крупномасштабному военному наступлению, и на этой неделе Байден сказал Путину, что в случае этого он столкнется с серьезными санкциями.

Россия отрицала свою причастность к нападению, но обвинила Украину и Соединенные Штаты в «нарушении ее поведения» и заявлении, что ей нужны гарантии безопасности для собственной безопасности.

Министерство иностранных дел заявило, что Москва предлагает ряд мер по снижению напряженности, включая проведение военных учений в согласованных пределах от границы Россия-НАТО и определение безопасных расстояний между противостоящими военными кораблями и самолетами, особенно в Балтийском и Черном морях.

Москва призвала к возобновлению регулярных переговоров по безопасности с США и НАТО и призвала Вашингтон присоединиться к эмбарго на временное хранение ядерного оружия в Европе.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Ряпков призвал западные страны не отклонять требования России о законном предложении гарантий безопасности.

«С другой стороны, наши противники — в конце концов, не только Соединенные Штаты, но и другие страны, их так называемые союзники, так называемые единомышленники — неизбежно ухудшат свое собственное положение, если они откажутся и попытаются торпедировать». — сказал Рябков.

«Несогласие означает движение к серьезному конфликту».

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Доклад Владимира Солтадкина и Тома Палмфорта; Автор Марк Трэвелян; Редакция: Раиса Казоловски, Фрэнсис Керри и Джонатан Одиссей.

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