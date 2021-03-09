Россия примет конференцию по Афганистану | Голос Америки

ИСЛАМАБАД: Россия пригласила ведущих афганских политиков, талибов и послов в США, Китае и Пакистане принять участие в трехдневной конференции о том, как способствовать миру в Афганистане с 18 марта.

Спецпредставитель России в Афганистане Джамир Капулов впервые выступил с таким предложением в интервью российскому информационному агентству Sputnik в прошлом месяце.

Капулов, который сказал, что мирные переговоры в Дохе, похоже, зашли в тупик, сказал агентству, что его правительство пригласило американцев на встречу в Москве.

«[W]В последние 2 года по инициативе американцев у нас есть еще один механизм, который мы поддержали – создать небольшую группу государств, очень влиятельных в афганском процессе, в которую входят США и Китай, естественно, Пакистан и Иран. , помимо России », – сообщает Sputnik.

Капулов сказал, что Иран не хочет садиться за стол с американцами из-за дипломатических разногласий, но надеется, что его позиция изменится.

Министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Адмар заявил, что его правительство рассматривает возможность участия в конференции в Москве.

Представитель Высшего совета по национальному примирению Афганистана (ВКНП) Фаридон Квасун сказал, что призыв находится на рассмотрении.

Посол России в Кабуле Дмитрий А. Сирнов за последние несколько недель встретился с несколькими афганскими лидерами, в том числе с Абдуллой Абдуллой и Хамадом Карзаем.

Между тем, официальный представитель Организации Объединенных Наций Стивен Дужаррик заявил, что международная организация еще не получила официального запроса от Соединенных Штатов о созыве конференции министров иностранных дел по Афганистану.

«Мы видели это, потому что это было в СМИ, но у нас … Пока я не проверил, мы официально не получили письмо», – сказал он.

Однако ООН «Мы готовы поддержать любую попытку достичь мирного урегулирования конфликта, и мы готовы оказать помощь, если этого потребуют стороны», – добавил он.



Госсекретарь США Энтони Блинген излагает свои взгляды на Госдепартамент в Вашингтоне 3 марта 2021 года.

В письме президенту Афганистана Ашрафу Гани, полученному Голосом Америки в прошлое воскресенье, госсекретарь США Энтони Блинкен сказал: «Соединенные Штаты попросят Организацию Объединенных Наций созвать министров иностранных дел и послов из России, Китая, Пакистана, Ирана, Индии и других стран. Объединенные Нации. Государства обсуждают комплексный подход к поддержанию мира в Афганистане. “

Госсекретарь США считает, что страны, которым необходимо работать вместе, имеют шанс успешно разрешить конфликт в Афганистане.

В соответствии с соглашением, подписанным США с талибами в феврале 2020 года, было несколько одновременных попыток подтолкнуть США к крайнему сроку 1 мая, который требует вывода всех иностранных держав из Афганистана.

Многие, в том числе генеральный секретарь Блинген, опасаются, что в нынешней ситуации с безопасностью в Афганистане такой шаг может привести к быстрым успехам талибов в регионе.

После вывода советских войск и падения правительства в 1990-х годах гражданская война охватила страну, в результате неоднократных нападений погибли тысячи людей и нанесен ущерб столице страны Кабулу.

Администрация президента Джо Байдена рассматривает сделку, подписанную администрацией бывшего президента Дональда Трампа, но заявила, что все варианты все еще рассматриваются, включая полный вывод его войск из Афганистана.

Многие афганские эксперты считают, что если США в одностороннем порядке решат остаться в Афганистане после 1 мая, талибы могут нарушить его и возобновить войну против США. После прошлогодней сделки талибы прекратили нападения на силы США и НАТО в стране.

Посланник США по вопросам мира Сальме Халилзад был в Катаре на прошлых выходных, чтобы встретиться с талибами, и представитель группы сказал, что они поделились с ними планом продвижения мирного процесса, включая формирование временного правительства в Афганистане, в которое входят талибы.

Президент Гани и его высокопоставленные чиновники отвергли идею временного правительства, заявив, что единственный способ сменить правительство в Афганистане – это выборы.