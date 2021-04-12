Фотограф: Крис МакГрат / Getty Images Фотограф: Крис МакГрат / Getty Images

Россия приостановила большинство своих рейсов в Турцию, сославшись на рост числа зараженных коронавирусом и отключение основного источника доходов страны от туризма на фоне напряженности из-за поддержки Анкарой Украины.

Большинство чартерных и регулярных рейсов будет приостановлено с 15 апреля по 1 июня, но между Москвой и Стамбулом будет выполняться два рейса в неделю, сообщила вице-премьер Татьяна Коликова на телеконференции в понедельник. Анна Бопова, глава здравоохранения, сообщила на той же конференции, что 80% выявленных случаев Govt-19 среди россиян, возвращающихся из-за границы, были из Турции.

Около 500 000 россиян забронировали туры в Турцию за этот период, включая два государственных праздника, сообщает РИА Новости со ссылкой на Российскую ассоциацию туроператоров. Индекс туризма Porsche в Стамбуле упал на 6,4% в понедельник, закрывшись на самом низком уровне с 11 января на фоне слухов о том, что полеты могут быть приостановлены.

Россия была крупнейшим источником туристов в Турцию в прошлом году: 2,13 миллиона посетителей, несмотря на контроль над коронавирусом.

Ежедневный уровень заболеваемости в Турции, самый высокий в Европе, достиг 8 апреля 55941. Ожидается, что президент Реджеп Тайип Эрдоган объявит о радикальных мерах по социальной дистанции после заседания кабинета министров во вторник.

Эрдоган устроил на выходных ужин для президента Украины Владимира Желенского. Строительство войск у границы с Украиной. Президент Владимир Путин выступил По телефону с Эрдоганом о кризисе в Украине и ситуации в Ковите-19.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отрицал свою причастность к авиаударам и сказал РИА Новости, что этот шаг был связан только с ситуацией с коронавирусом. Россия также приостановила полеты в Танзанию в понедельник, сославшись на взрыв там.