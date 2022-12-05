Россия продает удешевленную нефть Пакистану

ИСЛАМАБАД (Рейтер) — Государственный министр нефти Пакистана заявил в понедельник, что Россия будет продавать Пакистану сырую нефть со скидкой, через несколько дней после того, как он привел правительственную команду в Москву для переговоров по сделке.

Моссадык Малик заявил на брифинге в Исламабаде, что Россия также будет поставлять Пакистану бензин и дизельное топливо по сниженным ценам.

В нем не уточнили сниженную цену на российскую нефть и не сказали, будет ли импорт соответствовать ограничению в 60 долларов за баррель, введенному странами G7 и Европейским союзом на российскую морскую нефть с этой недели из-за вторжения России в Украину.

Москва заявила, что не будет продавать газ странам, которые придерживаются ограничения.

Минэнерго России пока не прокомментировало скидку Пакистана.

«Их правительство также предложило Пакистану начать переговоры о долгосрочных контрактах на закупку СПГ», — сказал он, добавив, что Исламабад уже ведет переговоры с российскими частными компаниями об импорте СПГ.

Малик возглавил делегацию в Москву 28 ноября.

Пакистан не может покупать СПГ на международном рынке, потому что спотовые цены все еще находятся вне допустимого диапазона, а поставок по долгосрочным сделкам все еще недостаточно, чтобы удовлетворить растущий спрос.

По мере того, как внутренние запасы газа истощались, страна начала нормировать поставки бытовым и коммерческим потребителям. Местные СМИ также сообщали, что поставки нефти остаются хрупкими из-за трудностей с оплатой импорта.

Нефть и энергоносители составляют основную часть расходов на импорт Пакистана.

С валютными резервами, достигшими 25 ноября 7,5 миллиардов долларов, которых едва хватает на чуть более чем месячный импорт, и растущим дефицитом счета текущих операций экономика Южной Азии столкнулась с кризисом платежного баланса.

Москва и Исламабад уже давно работают над проектом газопровода, но без особого успеха.

В рамках усилий по диверсификации производства энергии в сторону возобновляемых источников энергии для снижения расходов на импорт премьер-министр Шахбаз Шариф совместно с послом США Дональдом Блумом открыли финансируемый США проект по реконструкции и повышению мощности гидроэлектростанции Мангла.

Согласно заявлению посольства США в Исламабаде, проект стоимостью 150 миллионов долларов добавит 300 мегаватт дополнительной мощности к мощности электростанции, чего достаточно для обеспечения электроэнергией 100 000 домов и 2 миллионов пакистанцев.

(Новости) Асиф Шахзад. Дополнительный репортаж Владимира Солдаткина в Москве; Монтаж Джейсона Нили и Бернадетт Баум

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