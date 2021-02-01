Россия: протестующие против “вора Путина” требуют освобождения Алексея Навального

Протесты против лидера российской оппозиции Алексея Навального продолжают оставаться в заключении по всей стране на второй уик-энд.

По данным российской полиции, на сегодняшний день арестовано более 500 человек. Группа информационного мониторинга ОВДПосле более чем 3000 человек Его арестовали по всей стране во время демонстраций на прошлой неделе..

Тысячи скандируют «Путин вор». The Guardian сообщает, в Москве. Власти российской столицы заявили, что центральные магазины, рестораны и станции метро будут закрыты, а наземный транспорт будет отклонен. BBC.

Точно так же в Санкт-Петербурге полиция закрыла Невский проспект, главный проспект города, чтобы удержать людей от собраний и протестов. Сторож Добавлен.

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Пользователи Twitter поделились видеороликами, на которых полицейские применяют силу против протестующих. Журналист Русальпа Кастеллети из Москвы щебетать В видеоклипе он сказал: «Протестующий выстрелил из электрошокера».

– розальпа кастеллеттир 31 января 2021 г.

еще видео Опубликованный журналисткой из Беларуси Ханой Любаковой, он показал, как коллегу-журналиста удерживают с помощью устройства Tazer в Санкт-Петербурге. «Это недопустимо», – добавила Любакова.

Во время акций протеста были арестованы и другие, в том числе жена лидера оппозиции Юлия Навальная, его брат Олег Навальный и несколько его помощников, в том числе Любовь Соболь и его пресс-секретарь Кира Ярмиш.

– Анна Любакова (HannaLiubakova) 31 января 2021 г.

Многие выдержали морозы, чтобы их голоса были услышаны.

Мэтью Люксмор, корреспондент Радио Свободная Европа / Радио Свобода в Москве, Взаимное Видеоклип с подписью: «Во Владивостоке на Дальнем Востоке демонстранты собираются на льду замерзшего Амурского залива после того, как милиция заблокировала центр города».

– Мэттью Люксмор (Мджлуксмур) 31 января 2021 г.

согласно с Аль-ДжазираВыступая в четверг в СИЗО «Матроская тишина» в Москве, Навальный сказал своим сторонникам: «Большинство на нашей стороне. Давайте разбудим их».

Его арестовали 17 января после возвращения из России. Германия. Как ранее сообщал Insider, он провел последние пять месяцев, восстанавливаясь после почти смертельной атаки нервно-паралитического газа в августе.

Он был заключен в тюрьму на 30 дней за нарушение условного приговора 2014 года, вынесенного ему по обвинению в мошенничестве, которое, по утверждению 44-летнего мужчины, является политически мотивированным. Инсайдер отметил, что Навальный является одним из самых откровенных критиков Путина, и обвинил в атаке Кремль, который отрицал свою причастность к инциденту.