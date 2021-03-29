Россия разработает новый беспилотный космический самолет

Как сообщает российский сайт местных новостей РИА Новости, страна разрабатывает новый небольшой космический корабль, сопоставимый по размерам с загадочным космическим самолетом ВВС США X-37B.

Транспортное средство, которое будет использоваться для вывода грузов на орбиту и возвращения на Землю, разрабатывается Научно-производственным консорциумом «Молния»; Разработчики первого советского космического самолета “Буран”.

Как и X-37B, новая модель, уже получившая название «мини-Буран», также будет работать автономно и, как ожидается, в ближайшие пять лет будет «готова к космосу».

«За последний год мы добились большого прогресса в разработке нового комплекса гражданской авиации. До этого момента были отдельные разработки, но не было четкой миссии. Теперь миссия определена, и разработка Многоразовый гражданский комплекс с орбитальным самолетом идет полным ходом », – говорит Ольга Соколова, генеральный директор НПО« Молния ».

Программа «Буран» была начата Советским Союзом в начале 1970-х годов как ответ на программу космических челноков США.

Проект свернули и в конце концов закрыли в 1990-х годах, но в то время он был крупнейшим и самым дорогостоящим в истории советского освоения космоса.

Его первый космический самолет, Буран, был снят с производства в 1984 году и совершил один беспилотный космический полет в 1988 году. Он был разрушен позже в 2002 году, когда ангар, в котором он хранился, рухнул, в результате чего погибло восемь рабочих.

«Буран» предназначен для запуска на сверхтяжелом транспортном средстве Советского Союза «Энергия», а новая версия будет выведена на орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз», – говорит Соколова.

Источники в российских СМИ сообщают, что полноразмерный макет новой машины был представлен на форуме «Армия-2020», прошедшем в августе прошлого года, но поскольку он был показан в закрытом павильоне, не все посетители форума имели возможность увидеть будущие орбитальные самолеты. . .

«Эта разработка произвела на гостей самое положительное впечатление, даже с учетом того, что она была представлена ​​в закрытом крыле, и публика не могла ее увидеть. Однако эхо было крайне опасным, в основном из-за того, что Молния ушла. вернуться к своей основной работе по созданию многоразовых космических кораблей.

Несмотря на то, что подробностей о предполагаемом аппарате не сообщалось, генеральный директор “Молнии” добавил, что новый “мини-Буран” будет иметь те же размеры, что и американский космический корабль X-37B.

Разработанный Boeing, X-37B, также известный как орбитальный испытательный автомобиль (OTV), имеет длину около 8,8 метра (29 футов) и длину 2,9 метра (9,5 футов), а размах крыла составляет менее 4,6 метра (15 футов). . Это намного меньше, чем «Буран», который имел длину 36,4 метра (119,3 фута) и размах крыла 23,9 метра (78,5 фута).

X-37B успешно эксплуатируется с 2010 года и за это время совершил шесть полетов; Немногие из них несли скрытую полезную нагрузку в длительных путешествиях по околоземной орбите.

Как и X-37B, небольшой многоразовый самолет Буран должен приземлиться на землю через взлетно-посадочную полосу, но, в отличие от подпольного самолета, Соколова говорит, что его основное назначение – перевозить грузы в космос и обратно, а также его можно использовать в коммерческих целях. целей.