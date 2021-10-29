Россия рассматривает возможность продажи электроэнергии Казахстану на фоне нехватки крипто-майнеров – Bitcoin News

Интер РАО, государственная российская энергетическая компания, в настоящее время обсуждает вопрос о поставке электроэнергии в Казахстан, где, как сообщается, в этом году крипто-майнеры увеличили потребление. Страна ожидает, что дефицит электроэнергии достигнет 600 МВт по мере дальнейшего роста спроса зимой.
У Казахстана есть возможность покупать электроэнергию у РФ, чтобы преодолеть дефицит.
Ведущий российский производитель электроэнергии Интер РАО ведет переговоры с Казахстаном о поставках электроэнергии с ноября, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник. Александра Панина, член руководства компании, пояснила, что рост потребления в Казахстане составил около 7%, отметив, что впервые страна столкнулась с дефицитом в холодные зимние месяцы. Агентство Интерфакс цитирует его слова:
Сейчас я обсуждаю возможность коммерческих поставок российской электроэнергии в Казахстан в ноябре.
Ожидается, что дефицит в Казахстане составит 600 МВт (МВт), когда спрос достигнет пика предстоящей зимой, и оценки показывают, что дефицит в будущем превысит 1 гигаватт (ГВт), добавила Панина. Он добавил, что Интер РАО рассматривает запрос Кыргызстана на дополнительные поставки через казахстанскую фазу.
Компании, занимающиеся добычей криптовалют, перемещаются в Центральную Азию, вдохновленные ее низким уровнем энергопотребления на фоне продолжающихся репрессий в отношении промышленности в Китае. Официальные лица в Нур-Султане объявили на прошлой неделе, что потребление электроэнергии выросло почти до 83 миллиардов киловатт-часов (кВтч) за первые девять месяцев года, причем главным виновником являются майнеры.
Россия обвиняет растущий сектор майнинга в Казахстане в проблемах с поставками
Александра Панина называет две основные причины нынешних проблем Казахстана. Он считает, что диапазон цен на электроэнергию привел к достаточным инвестициям для модернизации и улучшения удивительной инфраструктуры страны и повышения производительности. С тех пор дешевая электроэнергия привлекла в страну множество майнеров криптовалюты, которые не готовы к проникновению. «Горнодобывающие предприятия стали большой проблемой для Казахстана», – заявил российский энергетический директор.
В отсутствие национального сетевого оператора импорт электроэнергии в Казахстан запрещен законом. KEGOC Сигнализирует, что существует риск нехватки электроэнергии, что теперь правильно. Это дает возможность получать электроэнергию из соседней Российской Федерации.
Ранее в этом месяце во время встречи с президентом России Владимиром Путиным министр энергетики России Николай Шулькинов заявил, что его ведомство обеспокоено нехваткой электроэнергии в Казахстане, которая не была запланирована из-за энергоемкой добычи цифровых валют и других факторов. .
«Это влияет на работу наших электростанций, потому что они используются, во-первых, неэффективно, во-вторых, мы вынуждены их быстро запускать», – пожаловался Шулькинов Кремлю. Александра Панина подтвердила, что проблема достигла «серьезной политической стадии», и призвала вернуть его в бизнес-сектор, отметив, что Россия может повысить экспортные ставки в Казахстан.
Как вы думаете, будет ли Казахстан вынужден покупать электроэнергию в России, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны майнеров криптовалюты? Расскажите нам в комментариях ниже.
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