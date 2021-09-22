Россия – реальный шанс для Хэмилтона одержать 100-ю победу

Формула-1 F1 – Гран-при Италии – Национальный автодром Монца, Монца, Италия – 11 сентября 2021 года Льюис Хэмилтон из Mercedes во время квалификации для быстрой гонки REUTERS / Jennifer Lorenzini

(Reuters) – У Льюиса Хэмилтона есть все шансы отпраздновать свою сотую победу в Формуле-1 в воскресенье, но семикратный чемпион мира все еще может принимать все как должное на российском автодроме в Сочи.

Mercedes Гамильтона выигрывал все гонки в Олимпийском парке, начиная с первой в 2014 году, причем британец выигрывал четыре из семи, а нынешний товарищ по команде Валттери Боттас – в двух гонках, включая прошлогодний.

Предыдущие выступления не были лучшими показателями в этом сезоне, однако, поскольку Red Bull и лидер чемпионата Макс Ферстаппен, которому на следующей неделе 24 года, прилагают все больше усилий, чем когда-либо, в растущей битве за титул.

Задача Ферстаппена на этот раз усложнилась из-за трехместного штрафа, наложенного после его столкновения с Хэмилтоном, и они сошли с дистанции на Гран-при Италии, причем вина в основном ложилась на стюардов молодого голландца. Подробнее

Хэмилтон не выигрывал с тех пор, как выиграл Гран-при Великобритании в Сильверстоуне в июле, но Сочи смог обеспечить свою сотую победу с пятой попытки.

Ни одна другая команда, даже Ferrari, не выигрывала одну и ту же гонку семь лет подряд, не говоря уже о восьми, но Mercedes остается фаворитом.

«Льюис … лазер сфокусирован на том, что ему нужно сделать в следующих восьми гонках», – сказал руководитель команды Тото Вольф перед предпоследней гонкой на черноморском курорте перед тем, как Russian Tour переместится в Санкт-Петербург в 2023 году.

«Что касается Валттери, он ездит лучше, чем когда-либо… Сейчас в команде царит спокойная решимость, а в конце сезона борьба за трофеи – это именно то, что нам нравится больше всего».

В то время как Red Bull никогда не был на поул-позиции в Сочи – позиции, которую достигли только гонщики Mercedes и Ferrari, Ферстаппен до сих пор стартовал с поул-позиции в восьми из 14 гонок, включая семь из последних восьми.

Тем не менее, ни одна из его семи побед в 2021 году не была получена менее чем с одной трети в сетке.

Голландский гонщик, который на пять очков опережает Хэмилтона в турнирной таблице, в то время как Red Bull отстает от Mercedes на 18 очков, был вторым в Сочи в прошлом году.

«В этом году мы были более конкурентоспособными, и сейчас у нас есть лучший пакет, поэтому будет интересно посмотреть, насколько мы конкурентоспособны в этом году», – сказал Ферстаппен.

«Это, конечно, будет сильно отличаться от Монцы, и похоже, что в эти выходные может быть дождь … Я определенно с нетерпением жду возможности вернуться туда и посмотреть, что мы можем сделать.

«Пенальти, конечно, не идеальный, но ничего не было упущено, вот как я на это смотрю».

Даниэль Риккардо из McLaren привел своего товарища по команде Ландо Норриса к второму месту в Монце, но Сочи была единственной гонкой без голов в 2020 году.

Они также надеются, что прошлые результаты не являются ключом к текущей форме, поскольку гонщики были мотивированы первой победой команды с 2012 года и двумя первыми победами с 2010 года.

Феррари, который борется с McLaren за третье место, также получит солидные очки с Чарльзом Леклерком и Карлосом Сайнсом.

(Обложка) Алан Болдуин, редактирование Кристиан Рэднедж

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