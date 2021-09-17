Россия снимает первый художественный фильм в космосе под названием «Вызов».

МОСКВА – Первый спутник в космосе, первая собака, первый мужчина, первая женщина и теперь – если все пойдет по плану – первый фильм.

Россия приблизилась к установлению нового космического рекорда в четверг, когда группа экспертов в области медицины и безопасности одобрила план, согласно которому актриса и режиссер отправятся в начале следующего месяца на съемки первого полнометражного художественного фильма в космосе.

Фильм под названием «Вызов» рассказывает о докторе, которого в короткие сроки отправляют на Международную космическую станцию, чтобы спасти жизнь космонавту. Если он будет снят по графику в следующем месяце, он обгонит Голливуд на низкой околоземной орбите.

НАСА объявить Том Круз в прошлом году планировал снимать на вокзале. Тогда российское космическое агентство Роскосмос заявило о своем стремлении снимать фильмы.