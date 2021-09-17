Россия снимает первый художественный фильм в космосе под названием «Вызов».

МОСКВА – Первый спутник в космосе, первая собака, первый мужчина, первая женщина и теперь – если все пойдет по плану – первый фильм.
Россия приблизилась к установлению нового космического рекорда в четверг, когда группа экспертов в области медицины и безопасности одобрила план, согласно которому актриса и режиссер отправятся в начале следующего месяца на съемки первого полнометражного художественного фильма в космосе.
Фильм под названием «Вызов» рассказывает о докторе, которого в короткие сроки отправляют на Международную космическую станцию, чтобы спасти жизнь космонавту. Если он будет снят по графику в следующем месяце, он обгонит Голливуд на низкой околоземной орбите.
НАСА объявить Том Круз в прошлом году планировал снимать на вокзале. Тогда российское космическое агентство Роскосмос заявило о своем стремлении снимать фильмы.
На пресс-конференции в Москве перед отъездом на съемки российская актриса, режиссер и их супруги – у обеих ролей есть резервные копии, опасаясь в последнюю минуту проблемы со здоровьем по поводу хода проекта – с энтузиазмом рассказали о новых рубежах в сфере шоу-бизнеса. бизнес. Они сказали, что надеются как никогда раньше изобразить невесомость в художественной литературе, а благодаря навыкам профессиональной актрисы – чувство свободного полета и видения Земли с неба.
«В первые две секунды это страшно», – сказала Юлия Пересильд, которая скоро станет первой актрисой в космосе, о своей летной подготовке, которая на короткое время создала среду микрогравитации. «После этого это прекрасно».
Г-жа Пересильд и главный менеджер экипажа Клим Шипенко планируют взлетать и возвращаться в капсуле «Союз» и провести 10 дней съемок на российской части космической станции. Неясно, когда НАСА планирует начать свой проект космического фильма, но российские официальные лица были достаточно обеспокоены, чтобы изменить график миссии, чтобы учесть поспешные запуски обеих сторон.
Запуск запланирован на 5 октября. Утверждение в четверг комиссии Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина устранило важное препятствие для создания фильма. Как и персонаж, которого вы будете играть, 37-летняя г-жа Пересильд прошла обучение, которое началось этой весной после прослушивания. У нее нет опыта работы в космосе или авиации.
Дочь художника и воспитателя детского сада госпожа Пересильд уже добилась славы в России. Она снималась в блокбастерах, художественных фильмах и сериалах, много лет работала в Театре на Малой Бронной в Москве.
Российский план отправить актрису в космос последовал за шквалом полетов непрофессионалов в этом году, в том числе полетов владельца Amazon Джеффа Безоса на ракете, построенной его компанией Blue Origin, и четырех пассажиров в капсуле Илона Маска. SpaceX, запущенный в среду.
Космонавт Антон Шкаплеров для российского фильма будет пилотировать трехместный космический корабль “Союз”. Все члены миссии прошли подготовку к аварийным ситуациям в полете с использованием российского космического оборудования, подверженного авариям, как в капсуле, так и в российской части станции, которая пропускала воздух и в начале этого года перевернулась на орбите после удара ракеты. Неверная новая русская единица.
«Я не боюсь», – сказала г-жа Пересильд о своем космическом полете, хотя она также сказала, что «страх – это нормально».
Г-жа Пересильд признала, что столкнется с ограничениями на съемку в космосе. Например, она сама сделает макияж и будет работать без световых и звуковых бригад.
Г-н Шпенко сказал, что его цель – воплотить в жизнь ощущение космоса глазами обычного человека, героя Доктора, которого сыграла г-жа Пересильд. «Мы хотим, чтобы все были немного похожи на нашего героя», – сказал он, испытав во время ее выступления ощущение космического путешествия. Три космонавта сыграют эпизодические роли.
Съемки актрисы в невесомости будут новостью для кинематографа, сказал Антон Долен, кинокритик и главный редактор журнала кинокритики Film Art. Но после того, как фильм получил название первого фильма, снятого в космосе, сказал он, и новизна поблекла, неясно, оправдывают ли будущие проекты затраты и риски.
Астронавты и космонавты, конечно же, десятилетиями снимают документальные фильмы. Миссия Apollo Moon стала пионером прямой телетрансляции.
Роберт Перлман, редактор CollectSpace.com, новостного сайта по истории космоса, сказал, что предыдущие попытки изобразить фантастику в космосе были скромными. Ричард Гэрриот, бизнесмен, который путешествовал в качестве туриста в 2008 году, снял семиминутный короткометражный фильм под названием “высота страхаВ советском фильме 1984 года «Возвращение с орбиты», где космонавты и космонавты играют деревянными, были сцены, снятые в космосе.
Но «Вызов» будет первым полнометражным фильмом, снятым в космосе, и «первым фильмом, в котором актер и режиссер отправятся в космос с этой целью», – сказал г-н Перлман.
По его словам, это будет сопровождаться «некоторыми правами на хвастовство».
Олег Мацнев подготовил репортаж
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