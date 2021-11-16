Россия снова на вершине мира самбо

Сильная сборная России вновь заняла первое место в общем зачете чемпионата мира по самбо, который прошел в столице Узбекистана Ташкенте с 12 по 14 ноября.

Российские спортсмены, выступавшие под флагом Олимпийского комитета России от имени Всероссийской федерации самбо, завоевали 8 из 22 представленных золотых медалей. Однако у них не все было по-своему.

Раньше русские доминировали в ежегодных турнирах этого вида спорта, вынуждая россиян терпеть неудачное начало соревнований. Несмотря на выход в четыре финала, RSF закончил первый день только с одной золотой медалью, присужденной Магомедову Расулу после того, как его соперник выбыл из финала среди мужчин в весовой категории до 98 кг из-за травмы.

Все виды спорта Все самое лучшее с чемпионата мира по самбо в Ташкенте. 14 часов назад

Второй день превратился в борьбу за власть между RSF и хозяевами, поскольку российские бойцы встретились с узбекскими соперниками во всех пяти финалах среди мужчин, проведенных в тот день. Перед нетерпеливой толпой россияне сохранили самообладание и выиграли три из пяти золотых медалей. Между тем, узбекский боец ​​Сарбон Эрназаров был дисквалифицирован за свое неспортивное поведение после того, как, по всей видимости, отказался признать поражение в финале среди мужчин в весовой категории до 71 кг.

RSF успешно завершила турнир, забрав домой четыре золотые медали из семи, доступных в последний день соревнований. Среди них девятый исторический титул чемпиона мира Артема Осипенко в мужской категории свыше 98 кг. В целом, RSF возглавила как мужскую, так и медальную таблицы медалей боевого самбо, а Беларусь заняла первое место в женском зачете.

В общей сложности 22 страны завоевали медали на чемпионате мира 2021 года, который стал первым, проводимым Международной федерацией самбо после получения полного признания Международного олимпийского комитета в июле. Изначально мероприятие планировалось провести в Москве. Однако в марте федерация объявила, что переедет в спорткомплекс «Юнусопод» в столице Узбекистана Ташкенте.

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