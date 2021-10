Россия создаст прототип многоразовой ракеты Крыло-СВ к концу 2022 года – наука и космос

Дубай, 25 октября. / ТАСС /. К концу 2022 года будет построен прототип многоразовой крылатой развертываемой космической ракеты Крыло-СВ. Об этом в понедельник на пресс-конференции в рамках 72-го Международного астронавтического конгресса в Дубае заявил глава Российской аэрокосмической корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

«Этот проект называется Крыло-СВ. Мы планируем создать прототип этой ракеты в конце следующего года», – сказал Рогозин.

Как заявил глава Роскосмоса, технология, которую использует американская SpaceX, не подходит для России. «По баллистическим расчетам, если взлетим с космодрома Восточный. [in the Russian Far East]Граница Охотского моря и нашего побережья на Дальнем Востоке в Хабаровском крае будет местом высадки ракетных ступеней. Рогозин пояснил, что это совершенно неосвоенная территория, и место, где мы можем вернуть нашу ракетную часть, выглядит очень сложным ».

Эскизный проект многоразовой ракеты Крыло-СВ был сформулирован и утвержден в Фонде перспективных исследований 29 мая 2019 года. Проект разработан ОКБ Мясищева. Как пояснили в Horizont Corporation Объединенной авиастроительной корпорации, после достижения заданной высоты ракета развернет крыло и приведет в действие реактивный двигатель, что поможет восстановить первую ступень ракеты.

В настоящее время многоразовые ступени используются в ракетах-носителях Falcon от Blue Origin для ракет SpaceX и New Shepard. Многоразовые ракеты также разрабатываются в Китае и Европе.