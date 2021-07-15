Россия соревнуется с Томом Крузом и Илоном Маском, чтобы выиграть первый космический фильм, развлекательные новости и главные новости

МОСКВА • Спустя шесть десятилетий после того, как советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком, побывавшим на орбите Земли и одержавшим крупную победу Москве в холодной войне, Россия снова вступила в космическую гонку с Вашингтоном.

Однако на этот раз ставки несколько привлекательнее.

5 октября Юлия Пересильд, одна из самых известных актрис России, вылетает на Международную космическую станцию ​​(МКС) с 38-летним кинорежиссером Климом Шипенко.

их миссия? Первый фильм был снят на орбите раньше американцев.

Если их план будет реализован, россияне, как ожидается, превзойдут звезду «Миссия невыполнима» (с 1996 г. по настоящее время) Тома Круза и голливудского режиссера Дуга Лемана, которые первыми объявили о своем проекте совместно с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и Space X , компания миллиардера Илона Маска.

«Я очень хочу, чтобы мы были не только первыми, но и лучшими», – сказал Пересильд в связи с приближением 5 октября даты запуска космодрома Байконур в Казахстане.

The Call – рабочее название российского проекта – было объявлено в сентябре прошлого года, через четыре месяца после голливудского проекта.

Но, помимо его грандиозных амбиций, о фильме известно немногое.

Российские СМИ раскрыли его схему, которую экипаж и Российское космическое агентство держали в секрете, показать врачу, которого срочно отправили на Международную космическую станцию ​​для спасения космонавта.

Бюджет звонка также не разглашается. Но ни для кого не секрет, что космические путешествия – дело дорогое. Установка одной ракеты “Союз” на Международную космическую станцию ​​обычно обходится НАСА в десятки миллионов долларов.

В знак признания эстетической направленности фильма одним из самых громких имен в списке заслуг является 60-летний Константин Эрнст, глава сети Первого канала, дружественной Кремлю.

Г-н Эрнст руководил некоторыми из наиболее важных моментов в современной политической истории России и в карьере президента Владимира Путина: военных парадов, церемоний инаугурации и церемонии открытия Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Дмитрий Рогозин, откровенный глава Роскосмоса, также появится в роли титанов в кинотеатрах по всей стране.

Он известен не тем, что преуспел в киноиндустрии, а скорее возглавляет застойное и коррумпированное агентство, а также своими публичными спорами с мистером Маском в Твиттере.

Для 57-летнего Рогозина фильм – это способ выделиться, поскольку Роскосмос уступает место американским конкурентам в технологическом прогрессе.

Но это также часть геополитической битвы, которую его страна ведет с Вашингтоном, согласно недавнему интервью популярной московской газете.

«Кино давно превратилось в мощный инструмент пропаганды», – заявил он в прошлом месяце популярной ежедневной газете «Комсомольская правда».

Его оценка роли фильма происходит в то время, когда отношения между Москвой и Вашингтоном были натянутыми до точки, напоминающей конфронтацию времен холодной войны.

Рогозин сказал в интервью, что Круз и Леманн первоначально обратились в Роскосмос в начале прошлого года с предложением поработать над фильмом.

Но он сказал, что неназванные «политические силы» заставили их отказаться от идеи сотрудничества с русскими.

«Тогда я понял, что космос – это большая политика», – сказал он газете. «Вот тогда и пришла идея снять фильм».

Готовясь к космической гонке XXI века, Пересильд с конца мая проходит интенсивную подготовку в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина в Звездном городке под Москвой.

Когда она говорила с AFP, она уже включила центрифугу и будет учиться выживать во враждебных условиях, когда она вернется на Землю в капсуле «Союз» 17 октября.

Однако она сосредоточена на поставленной задаче.

Небольшая съемочная площадка Международной космической станции будет сложной задачей для работы, особенно для режиссера, который также будет заниматься фотоаппаратами, освещением, звуком и гримом.

«Нам придется сфотографировать то, что нельзя сфотографировать на Земле в космосе», – говорит она.

Пересильд сказала, что, в отличие от многих других советских детей, выросших в предвкушении подвигов Гагарина, она никогда не мечтала о полетах в космос.

Она признается, что «испугалась», когда ее выбрали на эту должность из пула из 3000 кандидатов.

«Я не супергерой», – сказала она.

Она сказала, что черпала вдохновение у детей, участвующих в Фонде Галчонок, который поддерживает молодых людей с ограниченными возможностями.

«Для них взять ложку в руки – это как полететь в космос».

Они «должны верить в невозможное», – добавила она.

Агентство СМИ Франции