Россия сталкивается с трансграничными атаками, которые Украина называет сопротивлением России

Губернатор России: изгоняют «диверсионную группу»

Рейд был одним из крупнейших в своем роде с начала войны.

Он был предназначен для того, чтобы заманить российские войска в западноукраинский город Пакмут.

КИЕВ, 22 мая (Рейтер). Россия заявила в понедельник, что борется с проникновением через границу диверсантов, которые пересекли границу с Украины, что, по-видимому, стало одним из крупнейших подобных нападений с начала войны в прошлом году.

Губернатор Белгородской области России заявил, что украинская «диверсионная группа» прорвалась на территорию России в Крайворонском районе на границе с Украиной и ей отбивается.

Но украинское издание «Громадське» со ссылкой на украинскую военную разведку сообщило, что нападение совершили две вооруженные антироссийские группировки, Легион «Свобода России» и Российский добровольческий корпус (РВК), причем в обоих участвовали российские граждане.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин был проинформирован о том, что ведется работа по выселению «диверсантов», сообщает государственное информационное агентство РИА «Новости».

Губернатор Белгорода Вячеслав Клатков в телеграмме сообщил, что к операции привлекались российская армия, пограничники, охрана президента и служба безопасности ФСБ. По его словам, пострадали по меньшей мере шесть человек, повреждены три дома и административное здание.

Телеграм-канал БАСА, находящийся в контакте с российскими спецслужбами, сообщил о признаках боевых действий в трех населенных пунктах на главной дороге в Россию. Телеграм-канал «Открытый Белгород» сообщил, что в нескольких селах отключены электричество и вода.

Рейтер не смог проверить эту новость, а украинские военные не были доступны для комментариев.

Группа, называющая себя Легионом «Свобода России» — базирующаяся в Украине российская милиция во главе с российским оппозиционером Ильей Пономаревым, которая утверждает, что действует внутри России, чтобы свергнуть Путина, — сообщила в Твиттере, что «полностью освободила» приграничный город Косинга. В нем говорилось, что передовые части достигли районного центра Грейворона дальше на восток.

«Иди. Россия будет свободна!» Оно написало.

В письменном заявлении Reuters советник президента Украины Михаил Подоляк повторил действия украинской военной разведки.

«Насильственное антироссийское движение, архитекторами которого являются исключительно граждане России, постепенно выходит из подполья», — сказал он. «Они независимы в своих решениях, имеют некоторый опыт и свободны от страха».

Украинские пользователи соцсетей регулярно ссылаются на то, что они называют «Белгородской народной республикой», намекая на события на востоке Украины в 2014 году, когда пророссийские ополченцы, считающиеся повстанцами против киевского правительства, провозгласили «народные республики» в восточных областях Украины. Донецк и Луганск. Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале прошлого года.

[1/2] На этом рекламном снимке, выпущенном 21 мая 2023 года, вид с воздуха показывает разрушения в прифронтовом городе Пакмут в Донецкой области Украины во время нападения России на Украину. / Руководство через REUTERS

Общественный телеканал Украины «Заспільне» со ссылкой на пресс-службу Легиона «Свобода России» заявил, что ситуация на местах сложная, но боевики настаивают на своем.

«Легион «Свобода России» и Российские добровольческие силы создают демилитаризованную зону на границе Российской Федерации, откуда невозможно вести огонь по Украине», — цитирует пресс-служба.

«В будущем мы движемся к освобождению всей России от путинской диктатуры и прекращению преступной войны».

Украина видит развитие событий вокруг Пакмута

Кремль заявил, что вторжение было направлено на то, чтобы отвлечь внимание от восточноукраинского города Бахмут, который российские войска, как утверждают, полностью захватили после более чем девяти месяцев ожесточенных боев.

Но даже когда русские продвигались внутрь Багмута, их силы в северных и южных пригородах города на прошлой неделе отступали, что стало самым быстрым темпом войны за шесть месяцев.

Москва заявляет, что захват Пакмута теперь открывает путь для дальнейшего продвижения на востоке Украины. Украина заявляет, что ее наступление на флангах российских войск имеет больше смысла, чем отход внутри самого Багмута, и что Россия должна ослабить свои позиции в других местах, чтобы отправить подкрепления для удержания разрушенного города.

Украинские силы продолжают наступление, особенно к югу от Пакмута, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, хотя, по ее словам, боевые действия в северном регионе замедлились. Reuters не смогло независимо проверить ситуацию ни в том, ни в другом месте.

Мальяр также сказал, что Украина все еще имеет плацдарм в городе, хотя независимые наблюдатели говорят, что оставшееся украинское присутствие вряд ли будет значительным.

«Наемники группы Вагнера, возможно, захватили западные административные границы Багмута, в то время как украинские силы продолжают отдавать приоритет контратакам в пригородах Багмута», — заявил в понедельник Институт военных исследований.

Битва за Багмут выявила раскол между регулярными вооруженными силами России и Вагнером, чей начальник Евгений Пригожин ежедневно выпускает аудио- и видеообращения, высмеивающие генералов.

В своем последнем сообщении в понедельник он пообещал вывести свои силы из Багмута и передать их регулярным войскам.

«Если собственных сил Минобороны недостаточно, у нас тысячи генералов — надо собрать батальон генералов, дать им все пушки, и все будет хорошо», — сказал он.

Рассказывает Елена Гармарш; Автор Питер Графф; Монтаж Фрэнка Джека Дэниэла

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