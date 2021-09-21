Россия стремится к благоприятной глобальной деловой среде, заявил министр иностранных дел – Бизнес и экономика

Москва, 21 сентября. Россия приложит все усилия для создания благоприятных условий для ведения международного бизнеса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении к участникам заседания Генеральной ассамблеи Итало-российской торговой палаты.

Главный дипломат отметил, что итальянские деловые круги заинтересованы в усилении своего присутствия в России, о чем свидетельствует активное участие итальянских компаний в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ, прошедшей в Екатеринбурге с 5 по 8 июля, в которой Италия была первой. в Европе быть страной-партнером. «Мы ценим эту позицию. Со своей стороны, мы продолжим делать все необходимое для создания комфортной и благоприятной среды для международного бизнеса. Тем более, что Россия сегодня – это страна возможностей», – сказал Лавров.

Глава МИД России подчеркнул, что давние российско-итальянские отношения могут способствовать совместной борьбе с эпидемией. «Отрадно, что итальянское правительство во главе с Марио Драги укрепляет сотрудничество. Наши парламенты, министерства и ведомства поддерживают плодотворные контакты, при этом реализуется обширная программа культурных мероприятий», – продолжил Лавров.

«Мы надеемся, что предстоящее очередное заседание Российско-итальянского совета по экономическому, промышленному, валютному и финансовому сотрудничеству под председательством моего коллеги Луиджи Ди Майо придаст мощный импульс двустороннему практическому сотрудничеству», – отметил высокопоставленный дипломат. .

Лавров также подчеркнул значительный вклад Итало-Российской торговой палаты в углубление и расширение двусторонних торгово-экономических отношений. «Палата всегда была и остается в авангарде нашего коммерческого сотрудничества. Не жалеет сил для налаживания научно-технического взаимодействия, реализации крупных проектов в машиностроении, автомобилестроении, химической промышленности, легкой и пищевой промышленности. Также активно участвует. в различных культурных, гуманитарных и образовательных инициативах ».