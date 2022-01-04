Россия требует включения в вещательные службы государственных телеканалов

Крупные технологические компании вот-вот столкнутся с очередным противостоянием с Россией, поскольку российское правительство теперь хочет, чтобы Netflix и другие потоковые сервисы включали местные правительственные телеканалы на свои платформы.

Как я уже заметил Москва Таймс (с помощью Engadget) Роскомнадзор, регулирующий российский орган связи, недавно объявил, что он потребует от иностранных служб вещания предлагать своим абонентам 20 российских федеральных телеканалов. Закон был составлен в конце 2020 года и, как ожидается, вступит в силу с марта 2022 года.

Среди 20 российских государственных каналов, которые должны быть добавлены к вещанию, — Первый канал, развлекательный канал НТЦ и православный церковный канал Спас. Страна также хочет, чтобы потоковый контент соответствовал российскому законодательству, что означает, что компаниям может быть запрещено размещать фильмы и шоу, пропагандирующие «экстремизм» или даже контент ЛГБТКИА +.

Согласно регулятору, закон применяется ко всем потоковым онлайн-сервисам с более чем 100 000 пользователей в день, затрагивая такие платформы, как Netflix и Amazon Prime Video. Неясно, будет ли Apple TV + соответствовать новым российским законам, потому что компания не раскрывает количество подписчиков или ежедневных зрителей, которые у нее есть.

Это не первая попытка правительства России ограничить деятельность иностранных компаний в стране. В ноябре 2021 года Роскомнадзор попросил крупные технологические компании, такие как Apple, Facebook и Google, открыть местные офисы в России, если они не хотят, чтобы их там запретили.

Россия также подала антимонопольное дело против Apple и App Store с просьбой разрешить разработчикам предлагать сторонние варианты оплаты. Ни одна из крупных технологических компаний публично не объявила, как и будут ли они соблюдать новые российские законы.

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