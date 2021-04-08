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Россия требует прививок после того, как Словакия заподозрила качество

9 апреля, 2021
Vsevolod Egorov

Фотограф: Азим Хафиз / Bloomberg

Фотограф: Азим Хафиз / Bloomberg

Словакия и Россия спорят из-за вакцины Sputnik против Govt-19 После обвинения члена ЕС в том, что Москва предоставила кадры, отличные от использованных в рецензируемом исследовании.

Россия отвергла обвинения и потребовала вернуть 200000 долларов, присланных Братиславой. Это противоречие может помешать усилиям по более широкому использованию Sputnik в Европе. Словакия – одна из немногих стран-участниц, которые настаивают на использовании вакцины, разработанной в России, для ускорения вспышки. Но политическая напряженность в связи с использованием того, что один критик назвал «инструментом гибридной войны», вызвала кризис, в результате которого премьер-министр Игорь Мадович потерял работу.

Регулирующие органы ЕС все еще рассматривают заявку на Sputnik, и этот процесс может занять несколько месяцев, в результате чего некоторые страны проводят свои собственные тесты для ускорения утверждения.

Но днем ​​позже словацкий регулирующий орган зашел так далеко, что заявил, что у него не было достаточно документации от разработчиков Sputnik, чтобы объявить его безопасным и эффективным, утверждая, что полученные количества имеют свойства, отличные от описанных в статье в медицинском журнале Lancet. . Ранее в этом году. В широко цитируемом отчете установлено, что эффективность Sputnik составила 91,6%, что дало большой импульс усилиям России по распространению вакцины за рубежом, сняв некоторые опасения по поводу срочности Кремля признать вакцину внутри страны.

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«Согласно опубликованным отчетам, Sputnik должен использоваться примерно в 40 странах, хотя эти вакцины актуальны только номинально», – сказала Сусанна Подова, глава Словацкого государственного агентства по контролю за наркотиками. «Сравнение и согласованность различных модулей, произведенных в разных местах, не подтверждено. Во многих случаях вакцины, по-видимому, обладают разными свойствами».

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Словацкий регулятор заявил в среду, что все еще проводит испытания, но не может прийти к выводу о рисках и преимуществах Sputnik из-за «отсутствия данных от производителя, невозможности сравнить формы лекарств и модули, используемые в разных исследования и страны “. ”

Sputnik отклонил претензии разработчиков как «дезинформацию» и заявил, что все модули вакцины имеют одинаковое качество и подлежат строгому контролю качества.

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