Россия требует прививок после того, как Словакия заподозрила качество

Фотограф: Азим Хафиз / Bloomberg Фотограф: Азим Хафиз / Bloomberg

Словакия и Россия спорят из-за вакцины Sputnik против Govt-19 После обвинения члена ЕС в том, что Москва предоставила кадры, отличные от использованных в рецензируемом исследовании.

Россия отвергла обвинения и потребовала вернуть 200000 долларов, присланных Братиславой. Это противоречие может помешать усилиям по более широкому использованию Sputnik в Европе. Словакия – одна из немногих стран-участниц, которые настаивают на использовании вакцины, разработанной в России, для ускорения вспышки. Но политическая напряженность в связи с использованием того, что один критик назвал «инструментом гибридной войны», вызвала кризис, в результате которого премьер-министр Игорь Мадович потерял работу.

Регулирующие органы ЕС все еще рассматривают заявку на Sputnik, и этот процесс может занять несколько месяцев, в результате чего некоторые страны проводят свои собственные тесты для ускорения утверждения.

Но днем ​​позже словацкий регулирующий орган зашел так далеко, что заявил, что у него не было достаточно документации от разработчиков Sputnik, чтобы объявить его безопасным и эффективным, утверждая, что полученные количества имеют свойства, отличные от описанных в статье в медицинском журнале Lancet. . Ранее в этом году. В широко цитируемом отчете установлено, что эффективность Sputnik составила 91,6%, что дало большой импульс усилиям России по распространению вакцины за рубежом, сняв некоторые опасения по поводу срочности Кремля признать вакцину внутри страны.

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«Согласно опубликованным отчетам, Sputnik должен использоваться примерно в 40 странах, хотя эти вакцины актуальны только номинально», – сказала Сусанна Подова, глава Словацкого государственного агентства по контролю за наркотиками. «Сравнение и согласованность различных модулей, произведенных в разных местах, не подтверждено. Во многих случаях вакцины, по-видимому, обладают разными свойствами».

Словацкий регулятор заявил в среду, что все еще проводит испытания, но не может прийти к выводу о рисках и преимуществах Sputnik из-за «отсутствия данных от производителя, невозможности сравнить формы лекарств и модули, используемые в разных исследования и страны “. ”

Sputnik отклонил претензии разработчиков как «дезинформацию» и заявил, что все модули вакцины имеют одинаковое качество и подлежат строгому контролю качества.

«В результате диверсии в нарушение существующего соглашения государственное агентство по контролю за наркотиками подтвердило, что Spotnik V тестировался в лаборатории, не входящей в официальную сеть лабораторий ЕС по контролю над наркотиками», – написали разработчики в Twitter.

Начал ложную кампанию против SIDC #SputnikV И планы на дальнейшие провокации. По сообщению SIDC, объем поставленной в Словакию вакцины Spotnik V не соответствует характеристикам вакцины, описанной в The Lancet. Это фальшивая новость.https://t.co/qeGBugyA4c . 8 апреля 2021 г.

Словакия и Венгрия – единственные два члена ЕС, которые согласились использовать вакцину российского производства. В четверг он заявил, что планирует провести двусторонние переговоры с Россией по поводу закупки доз на фоне критики в связи с тем, что Германия медленно начинает свою кампанию вакцинации.

Подробнее: Споры о вакцинах усугубляют проблемы, связанные с вирусами в ЕС, премьера которых состоялась в Словакии

5,5 миллиона человек согласились купить 2 миллиона снимков Spotnik V. Но когда младшие партии коалиции заявили, что сделка была согласована за их спиной, Мадович был вынужден сменить место работы с министром финансов. Министр иностранных дел Иван Горхов назвал Спутник «инструментом гибридной войны», поскольку правые партии страны были обеспокоены тем, что его закупки могут подорвать внешнеполитическое направление ЕС и членов НАТО.

Российский фонд прямых инвестиций, который поддерживал разработку вакцины и занимается ее выпуском на международном уровне, поставил цель увеличить иностранное производство настолько, чтобы вакцинировать каждого десятого человека во всем мире в этом году.