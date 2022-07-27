Россия угрожает захватить немецкий космический телескоп

Вид на рентгеновский телескоп eROSITA перед окончательной упаковкой в ​​корпус из углеродного волокна. картина : ПДВ

Российское космическое агентство заявило о намерении в одностороннем порядке изъять немецкий телескоп, установленный на космическом корабле российского производства. Это ужасная и безответственная идея, как признают даже российские ученые.

Немецкий разработчик телескопа eROSITA, Институт Макса Планка, привел инструмент в действие. Режим сна В феврале прошлого года в знак протеста против неспровоцированного и продолжающегося вторжения России в Украину. Рентгеновский телескоп является основным инструментом на борту совместной российско-германской миссии «Спектр-РГ», которую Роскосмос запустил в космос в июле 2019 года. К космическому кораблю также прикреплен российский рентгеновский телескоп ART-XC, работающий в тандеме с eROSITA. .

Однако теперь выясняется, что Россия перезапустит eROSITA без явного одобрения Института Макса Планка. упомянул В «Немецкой волне». Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, верный сторонник Путина и российского вторжения в Украину, ясно объяснил свои намерения во время недавнего телеинтервью.

«Мне было поручено начать работы по восстановлению немецкого телескопа в систему «Спектр-РГ», чтобы он работал с российским телескопом», — сказал Рогозин. Несмотря на требование Германии закрыть один из двух телескопов «Спектр-РГ», российские специалисты настаивают на продолжении его работы. Роскосмос примет соответствующие решения в ближайшее время».

Он добавил к нему: «Они — люди, принявшие решение закрыть телескоп, — не имеют морального права прекращать этот поиск человечества только потому, что их профашистские взгляды близки нашим врагам».

Спектр-РГ в настоящее время находится на гало-орбите на расстоянии около 932 000 миль (1,5 миллиона км) от Земли. Научная фаза 7,5-летней совместной миссии началась в октябре 2019 года. Телескоп eROSITA проводит обзор всего неба, сканируя Вселенную в среднем рентгеновском диапазоне с «беспрецедентным спектральным и угловым разрешением». согласно с В Институт внеземной физики им. Макса Планка. Инструмент состоит из семи идентичных зеркальных блоков, каждый из которых содержит 54 перекрывающихся зеркальных корпуса, что обеспечивает высокую чувствительность телескопа.

Ученые проекта eROSITA используют телескоп для картографирования крупномасштабной структуры Вселенной, для обнаружения черных дыр, скрытых в ближайших галактиках, и для изучения физики источников рентгеновского излучения, таких как молодые звезды, остатки сверхновых и рентгеновские лучи. лучевые двоичные файлы.

Лев Зеленый, научный руководитель Института космических исследований РАН, выступил против решения о перезапуске eROSITA, заявив: «Наш институт — все ученые — категорически против этого предложения», как это было цитируется По материалам российской государственной газеты . Зелини сказал, что возражение было «по политическим и техническим причинам», заявив, что неясно, действительно ли российские астрономы поймут, как использовать eROSITA, и будут ли сторонние журналы продолжать публиковать какие-либо научные результаты, которые могут быть получены в результате этого шага.

Научный руководитель проекта «Спектр-РГ» Рашид Сюняев опасается, что российские астрономы могут случайно повредить немецкий телескоп, т.к. упомянул В Интерфаксе независимое учреждение Российское СМИ. «Это отличный прибор, абсолютно мирового уровня, и он действительно давал много данных», — сказал Сюняев. «Мы все мечтаем, чтобы он вернулся к активной работе. Но это удивительно сложный аппарат, и если мы решим проигнорировать договоренности с партнерами и включить его сами, его можно просто уничтожить», — сказал Сюняев.

Война России на Украине была разрушительной на многих уровнях, включая мир науки. Вероятно, потребуются годы, если не десятилетия, чтобы наладить эти разорванные отношения. Решение Рогозина поднять космический телескоп только усугубит нехорошее положение. Лучше подумать дважды.

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