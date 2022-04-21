Россия угрожает Молдове санкциями против Украины



официальный представитель МИД России г. Ария Захарова в марте 2018 года в Москве. Фото: EPA-EFE/Максим Шипенков

Министерство иностранных дел и европейского сотрудничества Молдовы в четверг вызвало посла России Олега Васнецова, который неоднократно получал угрозы от московских властей после решения запретить российские символы вторжения в Украину.

«Мы позвонили послу России в Кишиневе. Мы направим ему наше сообщение», — сказал BIRN официальный представитель МИД Молдовы Даниэль Вода.

Министерство иностранных дел России заявило в среду вечером, что Россия использует «неприемлемые выражения» в отношении президента Молдовы Майи Чанду.

Реакция Кишинева последовала после того, как официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила президенту Молдавии Миа Санду, что запрет на ношение российской военной символики в Молдове является «настоящим предательством».

«Тот, кто позволяет людям делать такие заявления о символе, отдавшим свою жизнь за выживание других, уверяю вас, сам войдет в историю», — сказала Закарова.

Он также предупредил, что решение о введении эмбарго «навредит» Молдове.

Российский сенатор Алексей Пушков пригрозил, что Молдова окажется на «исторической свалке» за запрет российских символов.

Санду во вторник объявил о законе, запрещающем публичную демонстрацию оранжево-черной «георгиевской ленты» и других символов, использовавшихся российскими войсками во время вторжения в Украину.

«Символы, которые мы обвиняем, — это не символы войны 77-летней давности. [World War II]. Наоборот, они представляют войну в Украине сегодня».

Закон позволяет ввести эмбарго в силу до 9 мая, когда Россия отмечает День Победы над нацистской Германией во Второй мировой войне. Его отмечают в Кишиневе пророссийски настроенные политики и противники евроинтеграции.

Поддерживаемые Россией политики призвали своих сторонников надеть георгиевскую ленточку и идти к победе вопреки закону.

Однако министр юстиции Сергей Литвиненко предупредил, что власти примут меры для обеспечения соблюдения закона.