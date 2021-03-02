Вашингтон: Командующий морской пехотой впервые назвал Россию регионом “постоянной угрозы” наряду с Ираном, Северной Кореей и группами боевиков. Поднимая Китай Неоспоримый масштаб угроз, с которыми сталкиваются политики США.

«Китай будет оставаться угрозой скорости в течение следующего десятилетия», – написал Бергер в записке, полученной Breaking Defense, – аргумент, который он обычно выдвигает, когда подвергает Россию второму второму этапу.

Развертывание угрожающего имиджа Корпуса морской пехоты в следующем десятилетии представляет собой ключевую оценку того, как Корпус смотрит на Россию, хотя записка генерала Дэвида Бергера от 23 февраля министру обороны Ллойду Остину в значительной степени поддерживает ключевые внутренние реформы, которые он выдвинул в прошлом. два года. Эти усилия, в том числе переброска грузов Корпуса с танков «Абрамс» и сбитие 12 000 моряков, направлены на то, чтобы вновь открыть Корпус для операций на просторах Тихого океана.

На совместном заседании с главнокомандующим авиации генералом К.К. Брауном в прошлом месяце они Написал «Новая структура необходима для оценки готовности вооруженных сил США конкурировать с Китайской Народной Республикой и Россией и успешно противостоять другим возникающим вызовам. Она должна меньше фокусироваться на краткосрочной доступности, будущих возможностях и боевом превосходстве над другими противники “.

Несмотря на то, что Россия сильна, Бергер больше не видит в Москве другого врага, и его войскам придется иметь дело с ним, поскольку он действует в основном на Тихом океане. Он добавил, что «мы столкнемся с Китаем и другими соперниками в Тихом океане» и что его 27 000 военно-морских сил в регионе «нуждаются в значительной модернизации и реорганизации».

Но, как он говорил в прошлом году, Бергер не просил у Остина дополнительных денег для этого.

«Я не прошу какого-либо увеличения численности корпуса морской пехоты – нам будет разрешено реинвестировать сэкономленные средства, которые мы создаем, разделяя устаревшие возможности и избыточные мощности», – написал он, предполагая, что ему нужна была сила, чтобы вывести из строя и уменьшить старое оборудование. Количество сил, которые у него есть, чтобы модернизировать то, что он себе представляет.

Это будет хорошей новостью для нового руководства Пентагона, которое работает над бюджетом на 2022 год, который будет действовать в соответствии с планом, который сохранится в течение последних двух лет.

«Мы быстро внедряем беспилотные летательные аппараты с длительной нетерпимостью и соответствующую заработную плату для авиационной связи, разведки и радиоэлектронной борьбы, используя сбережения от таких льгот», – говорится в записке. «Дополнительные запланированные исключения включают нашу буксируемую артиллерию и значительное количество пилотируемых стационарных и винтокрылых самолетов. Мы постепенно удаляем наши традиционные логистические возможности, ранее предназначенные для подземных операций, и модернизируем остальные для распределенных морских операций».

В прошлом году Бергер спросил, сколько F-35 было в морской пехоте. Может вынести В ближайшие годы звонок Малые полки, Уменьшив их с 16 до 10. Текущие планы требуют, чтобы ВМФ приобрел 353 варианта F-35B и 67 вариантов носителя F-35C. Неясно, является ли это началом плана по закупке меньшего количества самолетов.