Россия удвоила грузоперевозки по Северному морскому пути – Путин – Бизнес и экономика

Москва, 14 октября. Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что Россия намерена удвоить перевозки грузов по Северному морскому пути, учитывая ее растущую роль на фоне изменения климата, через видеосвязь на Второй Всемирной конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому транспорту.

Глава государства отметил, что Россия «успешно осуществляет перевозки по уникальному маршруту – Северному морскому пути». «Его роль возрастает на фоне происходящего изменения климата, стремительного промышленного роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе и необходимости поддерживать ближайший и наиболее экономичный способ доставки товаров с востока на запад и в обратном направлении», – сказал Путин.

«Мы намерены увеличить грузопоток по Северному морскому пути в несколько раз на всей его длине 10 500 км, построить объекты инфраструктуры, в том числе обеспечивающие надежную связь и навигацию, а также улучшить портовые сооружения», – добавил президент.

Путин заявил, что сделаны реальные шаги по развитию российского атомного ледокольного флота. «Мы призываем всех заинтересованных партнеров, в том числе наших китайских друзей, более активно использовать возможности Северного морского пути для налаживания торговых операций с Европой», – добавил он.