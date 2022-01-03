Русская православная церковь дала понять, что хочет установить экзорцизм в Турции, как она это сделала в Африке, углубив раскол, возникший, когда в Украине была образована ее собственная православная церковь, в результате чего 102 бывших греческих православных наместника оказались под ее юрисдикцией. Россия вышла из Православной Церкви.

Раскол, возникший в результате отделения Украинской церкви от российской юрисдикции, вызвал волну людей, пересекающих традицию, и было замечено, что новые шаги в религиозном конфликте будут обращены вспять.

29 декабря Московские Патриоты прямо бросили вызов юрисдикции Вселенского Патриархата под Варфоломеем, чтобы создать «Русский Экзархат в Африке», в общей сложности 102 священнослужителя, которые ранее были частью Патриотов Александрии при Феодоре.

Экзорцизм в Турции показан в православных дивизиях.

Но Православные времена В сообщениях, опубликованных в понедельник, говорится, что исход в Африке может быть предвестником того, чего ждут от Турции «Московские патриоты».

В рамках интервью Рея Новости, «Русская православная церковь не может отрицать развитие православия в Турции», — сказал митрополит Волоколамский и глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Хиллари.

Ясно, что украинский раскол звучит повсюду, и митрополит Хиллари оправдывает создание «Русского экзархата в Африке»: «В 2019 году Александрия и патриот всей Африки Феодор II признал разделенную Православную Церковь в Украине.

Последствия этого решения могут «затронуть внимание наших верных товарищей в Африке, которые живут на патриотической территории Александрии», — сказал он.

Пастор Русской православной церкви объявил о решении установить в Африке патриархальный экзорцизм незадолго до Нового года.

В беседе с митрополитом Хиллари Вселенский Патриарх Варфоломей сурово заявил: «Мы не можем отказать патриархам Александрии, которые почувствовали неправильную позицию своих патриотов … Константинопольские патриоты приняли участие в разделениях».

Вселенский Патриарх утвердил украинскую автономную церковь в 2019 году

В октябре 2018 года, когда произошел самый большой раскол в православии за более чем столетие, Русская православная церковь разорвала все связи с Константинопольским патриархатом своим «историческим» решением признать Украинскую православную церковь.

Епископ Русской Православной Церкви митрополит Хиллари сообщил журналистам, что Священный Синод, руководящий орган Русской Православной Церкви в Минске, Беларусь, решил разорвать отношения с Константинопольским Патриархом.

В официальном заявлении члены Святой Епископальной церкви написали, что разрешение на снос другой церкви «равносильно отказу от ее исторических корней и обязательств» и что для Русской Православной церкви «невозможно» продолжить свое сотрудничество с Константинополем.

В январе 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей издал указ о независимости главы новой Православной церкви в Украине, разорвав ее многовековые связи с Русской православной церковью.

Этот шаг приветствовали многие украинцы, которые ненавидели статус церкви, связанной с Москвой. Бои между правительственными силами и пророссийскими повстанцами на востоке Украины усилили стремление к полноценной украинской церкви. Конфликт разразился в промышленном центре страны после того, как Россия аннексировала Крымский полуостров на Украине в 2014 году, и с тех пор погибло более 14000 человек.

Русская Церковь разорвала отношения со Вселенским Патриархом в 2018 году

Русская православная церковь осудила действия Вселенского патриархата, заявив, что это было нарушением политического стремления к свободе вероисповедания, заставляя духовенство и мирян выбирать между церковью, связанной со Старой Москвой, или новой украинской церковью.

29 декабря 2021 года российский журналист Владимир Легойда, руководитель Синодального отдела по связям церкви с общественностью и СМИ, в своем личном Telegram-аккаунте объявил о создании «Африканского экзорцизма».

«Святой Престол Русской Православной Церкви заявляет, что больше не может отказывать в приеме духовенству Александрийской Православной Церкви, подавшему заявления в соответствии с его омофором», — сказал Легойда.

«По этой причине Русская Православная Церковь решила принять 102 епископа из восьми африканских стран, включая Александрийский Патриархат».

Признание самодержавия Православной церкви Украины патриотами Александрии было открыто наказано Московским Патриархатом, что еще больше углубило раскол в Православной церкви.

По сообщению Московского патриархата, 29 декабря 2021 года на заседании Священной епископальной конференции Русской православной церкви под председательством Patriot Grill архиепископ Отдела внешних церковных связей заслушал заявление. Леониду из Еревана и Армении пришлось обратиться к духовенству Александрийской Православной церкви с просьбой взять их под свое крыло.

По словам Легойды, именно эти призывы сделали дело в попытке подчинить благочинных Омопориону Московского Патриархата.

«В связи с этим епископ решил, что 102 духовенства Александрийских патриархов из восьми стран Африки должны, согласно их прошениям, быть приняты в юрисдикцию Русской Православной Церкви», — сказал Легойда.

Епископ решил, что «Патриарший Экзоркад Африки, в который входят епархии Северной Африки и Южной Африки, должен быть создан, и что главе патриархального экзоркада в Африке должно быть присвоено звание« Клин ».

Епархия Северной Африки постановила, что епископ епархии Северной Африки примет титул «Каир и Северная Африка».

Легойда отметил, что в состав епархии ЮАР входит Церковь Патриарха Московского в ЮАР, и епископ решил присвоить титул «Йоханнесбург и Южная Африка» «правящему епископу ЮАР. «.

Архиепископ Леонид назначил Ереван и Армению патриархальными экзорцистами Африки и города Клин.