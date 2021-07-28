Россия усиливает армию Таджикистана на фоне “ухудшения состояния Афганистана”

Россия поддержит центральноазиатского союзника армии Таджикистана оружием, снаряжением и обучением, заявил в среду министр обороны России во время визита в страну на фоне «ухудшающейся» ситуации в соседнем Афганистане.

На следующей неделе Россия, Таджикистан и Узбекистан проведут совместные военные учения недалеко от границы Таджикистана с Афганистаном, где талибы добились огромных военных успехов и заявляют, что контролируют 90 процентов границ страны.

Выступая в Душанбе, столице Таджикистана, где он встретился со своим коллегой Ширали Мирзо, министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва организовала дополнительные поставки оружия и техники для поддержки таджикской армии.



«Мы продолжаем готовить квалифицированных таджикских военнослужащих. Мы готовим их в наших военных университетах и ​​на российской военной базе № 201», – сказал Шойгу, имея в виду базу в Москве в стране.

Шойгу, который обвинил ухудшение ситуации с безопасностью в «поспешном» выводе войск США, сказал, что Москва готова оказать «любую необходимую помощь нашим друзьям в Таджикистане».

Афганское правительство в Кабуле отвергло заявления Талибана о почти полном контроле границы как ложь.

Но в прошлом месяце боевики взяли под свой контроль главный пограничный переход Афганистана Шерхан Бандар с Таджикистаном после сражений, которые вынудили несколько сотен солдат Афганской национальной армии уйти в бывшую советскую республику.

Талибан продолжал добиваться успехов в северном Афганистане.

На прошлой неделе Таджикистан проверил боевую готовность своих вооруженных сил в ходе крупнейших подобных учений в истории страны на фоне наступления талибов в Афганистан.

В учениях участвовало около 230 тысяч военнослужащих сил безопасности Средней Азии, а Душанбе перебросил 20 тысяч солдат для усиления своих сил на границе с Афганистаном.

Представитель таджикского комитета по чрезвычайным ситуациям заявил, что Таджикистан готов принять 100 тысяч беженцев из Афганистана.

Но министр иностранных дел Таджикистана Сируджеддин Махрин, похоже, нарушил свое обещание на пресс-конференции во вторник.

Мухиддин сказал, что Таджикистан «еще не готов определить точное количество беженцев, которых мы можем принять», сославшись на необходимость принятия мер по борьбе с коронавирусом как потенциальное осложнение.

