Россия усиливает безопасность венесуэльских нефтепроводов – Ростех – Бизнес и экономика

Москва, 15 октября. Ростех объявил в пятницу, что RT-Project Technologies, входящая в российский Ростех, и венесуэльское PDVSA подписали меморандумы по обеспечению промышленной безопасности на важнейших объектах нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.

Подписание состоялось в ходе заседания российско-венесуэльского правительственного комитета в присутствии министра промышленности и национального производства Венесуэлы Хорхе Арисы и вице-премьера России Юрия Борисова.

В рамках подписанных между двумя сторонами меморандумов планировалось внедрить российские беспилотные летательные аппараты для мониторинга нефтепроводов и обнаружения разливов нефти, обеспечить противопожарные пенообразователи для тушения углеводородных пожаров и защитные костюмы для пожарных расчетов. Также планируется регулировать лицензионное производство противопожарного оборудования в Венесуэле ».

В четверг в Москву прибыла делегация специалистов PDVSA для согласования условий контракта и проведения дополнительных испытаний.

Ранее Ростех договорился с венесуэльской государственной компанией Corpoelec о сотрудничестве в области безопасности электроэнергетической инфраструктуры.