Россия усиливает цензурную кампанию и оказывает давление на технологических гигантов

В то время как Россия нападает на Украину, власти в Москве усиливают свою цензурную кампанию внутри страны, оказывая давление на некоторые из крупнейших мировых технологических компаний.

На прошлой неделе российские власти предупредили Google, Meta, Apple, Twitter, TikTok и других, что они должны до конца этого месяца соблюдать новый закон, обязывающий их создавать юридические лица в стране. Эксперты по правовым вопросам и группы гражданского общества заявили, что так называемый закон о понижении должности делает компании и их сотрудников более уязвимыми для российской правовой системы и требований государственного надзора, экспертов по правовым вопросам и групп гражданского общества.

Эти шаги являются частью российской кампании давления на иностранные технологические компании. Используя перспективу штрафов, арестов, блокировки или замедления работы интернет-сервисов, власти подталкивают компании к цензуре нежелательных онлайн-материалов, сохраняя при этом нефильтрованные прокремлевские СМИ.

По данным российского интернет-регулятора Роскомнадзора, Apple, TikTok и Spotify соблюдали закон о понижении статуса, и Google также предпринял шаги для этого. Twitch и Telegram — нет. Meta, материнская компания Facebook и Twitter, соблюдала некоторые части закона, но не соблюдала другие.