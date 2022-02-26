Россия усиливает цензурную кампанию и оказывает давление на технологических гигантов

В то время как Россия нападает на Украину, власти в Москве усиливают свою цензурную кампанию внутри страны, оказывая давление на некоторые из крупнейших мировых технологических компаний.
На прошлой неделе российские власти предупредили Google, Meta, Apple, Twitter, TikTok и других, что они должны до конца этого месяца соблюдать новый закон, обязывающий их создавать юридические лица в стране. Эксперты по правовым вопросам и группы гражданского общества заявили, что так называемый закон о понижении должности делает компании и их сотрудников более уязвимыми для российской правовой системы и требований государственного надзора, экспертов по правовым вопросам и групп гражданского общества.
Эти шаги являются частью российской кампании давления на иностранные технологические компании. Используя перспективу штрафов, арестов, блокировки или замедления работы интернет-сервисов, власти подталкивают компании к цензуре нежелательных онлайн-материалов, сохраняя при этом нефильтрованные прокремлевские СМИ.
По данным российского интернет-регулятора Роскомнадзора, Apple, TikTok и Spotify соблюдали закон о понижении статуса, и Google также предпринял шаги для этого. Twitch и Telegram — нет. Meta, материнская компания Facebook и Twitter, соблюдала некоторые части закона, но не соблюдала другие.
Эта ситуация ставит технологические компании в безвыходное положение, застряв между их публичной поддержкой свободы слова и неприкосновенности частной жизни и их работой в странах с авторитарными лидерами. Это заставило их задуматься о том, чтобы сделать свои услуги доступными в России, а не уезжать вообще.
Все чаще компании сталкиваются с давлением со стороны украинских чиновников и законодателей США, требующих ограничить свое участие в России. Вице-премьер Украины попросил Apple, Google, Netflix и Meta ограничить доступ к своим сервисам на территории России. Сенатор Марк Уорнер, демократ от Вирджинии и председатель сенатского комитета по разведке, направил письмо в Meta, Reddit, Telegram и другим, призывая их не позволять российским организациям использовать их платформы для внесения путаницы в войну.
Компании сталкиваются с противоречивыми требованиями со всего мира. Проблемы цензуры, которые когда-то были изолированы от Китая, где, возможно, находится самый ограничивающий интернет в мире, распространились на Россию, Турцию, Беларусь, Мьянму и другие страны, поскольку некоторые из них пытаются создать более жестко контролируемую сеть.
Для России ввести цензуру в Интернете непросто. В то время как Китай создал вокруг своего интернета ряд фильтров, известных как Великий брандмауэр, российский интернет более открыт, и в стране широко используются американские технологические платформы. Чтобы изменить это, российское правительство создало новые технические методы блокировки контента, которые оно использовало в прошлом году для ограничения доступа к Twitter.
Теперь ожидается, что Россия усилит давление на технологические компании, поскольку власти пытаются контролировать информацию о войне в Украине. Русские использовали Facebook, Instagram и другие иностранные социальные сети для критики конфликта, что вызвало опасения по поводу подавления этих платформ.
В пятницу Роскомнадзор заявил, что ограничит доступ к Facebook, замедлив трафик. По словам организатора, соцсеть мешала работе многих прокремлевских СМИ.
Ник Клегг, старший исполнительный директор META, Он сказал Компания отклонила требования России прекратить независимую проверку фактов в отношении публикаций четырех государственных СМИ. Компания заявила, что будет Запрет российским государственным СМИ публиковать рекламу в социальной сети.
Твиттер, который сказал, что это Приостановить рекламу В Украине и России в субботу заявили, что ее Услуга также была ограничена Для некоторых людей в России.
Павел Чехов, российский юрист-правозащитник, специализирующийся на вопросах цензуры, заявил, что репрессии были «попыткой российского правительства усилить контроль над этими компаниями и онлайн-контентом в России». Правительство России будет шаг за шагом подталкивать их к продвижению по этому пути. «
Западные компании и организации только начинают налаживать отношения с Россией в свете санкций, направленных на экономическую изоляцию страны. Энергетические компании борются с перспективой сокращения поставок нефти и природного газа. Производители продуктов питания сталкиваются с потенциальным дефицитом российской и украинской пшеницы. Даже европейские футбольные клубы отказались от спонсорства со стороны российских компаний, а главный турнирный матч был перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
Ситуация особенно опасна для технологических компаний. Apple и Google контролируют ПО почти на каждом смартфоне в России и имеют там сотрудников. YouTube, Instagram и TikTok — популярные сайты, используемые для получения информации за пределами государственных СМИ. Telegram, приложение для обмена сообщениями, которое началось в России и теперь базируется в Дубае после разногласий с правительством, является одним из самых популярных средств связи в стране.
Новый закон о посадках — это шаг Кремля, направленный на противодействие попыткам технологических компаний сократить свое физическое присутствие в России. Закон, вступивший в силу 1 января, требует, чтобы иностранные веб-сайты и платформы социальных сетей с более чем 500 000 пользователей в день регистрировались в качестве юридических лиц в стране с местным лидером. Он также требует от компаний регистрации учетной записи в Роскомнадзоре и создания электронной формы для граждан России или государственных органов для связи с компаниями по поводу жалоб.
Правозащитные организации и организации гражданского общества предупреждают, что установление более местного присутствия делает компании уязвимыми для запугивания со стороны правительства, в результате чего некоторые называют это «Законом о заложниках». В прошлом году российские власти пригрозили арестовать сотрудников Google и Apple, чтобы заставить их удалить приложение, созданное сторонниками Алексея А. Навального, находящегося в заключении лидера российской оппозиции.
«Российское правительство хотело бы иметь посольства этих компаний в России», — сказал Александр Литрев, который работал с г-ном Навальным и является генеральным директором Solar Labs, производителя программного обеспечения для обхода интернет-цензуры. «Они хотят иметь способ использовать обработку информации и то, как она распространяется через Интернет».
В ноябре правительство включены 13 компаний должны соблюдать новый закон о лендинге: Meta, Twitter, TikTok, Likeme, Pinterest, Viber, Telegram, Discord, Zoom, Apple, Google, Spotify и Twitch.
Понять нападение России на Украину
Каково происхождение этого вторжения? Россия считает Украину естественной сферой своего влияния и становится все более напряженной из-за близости Украины к Западу и возможности ее вступления в НАТО или Европейский Союз. Хотя Украина не является частью ни того, ни другого, она получает финансовую и военную помощь от США и Европы.
16 февраля представитель Роскомнадзора заявил, что компаниям, не выполнившим требования до конца месяца, грозят штрафы. Согласно закону, помимо штрафов и возможных отключений или замедлений, штрафы могут нарушить продажи рекламы, работу поисковых систем, сбор данных и платежи.
Для тех компаний, которые не приступили к «десантным» мероприятиям, мы рассмотрим вопрос о применении мер до конца текущего месяца, сообщил российский парламент замглавы Роскомнадзора Вадим Соботин, сообщают российские СМИ.
Meta заявила, что, хотя она предпринимает шаги для соблюдения нового закона о вылете, она не изменила свой подход к рассмотрению требований правительства об удалении контента. Apple, Google и Twitter отказались комментировать закон. TikTok, Telegram, Spotify и другие целевые компании не ответили на запросы о комментариях.
Группы по защите прав человека и свободы слова заявили, что разочарованы тем, что некоторые технологические компании, которые в России часто считаются менее обязанными правительству, соблюдают закон без общественного протеста.
сказала Джоанна Шиманска, эксперт по российской интернет-цензуре в ARTICLE 19, общественной общественной организации, базирующейся в Лондоне.
Г-н Чехов, который представлял компании, в том числе Telegram, в делах против российского правительства, сказал, что в прошлом году встречался с Facebook, чтобы обсудить его политику в отношении России. Он сказал, что руководители Facebook обращались за советом по поводу ухода из России, включая ограничение доступа к Facebook и Instagram. Вместо этого компания соблюдала законы.
Г-н Чехов призвал технологические компании выступить против требований России, даже если это приведет к запрету, чтобы создать более широкий прецедент по борьбе с цензурой.
«Были времена, когда крупные технологические компании были лидерами не только в области технологий, но и в области гражданских свобод, свободы слова и конфиденциальности», — сказал он. «Теперь они ведут себя как крупные транснациональные корпорации, которые защищают свои коммерческие интересы».
Антон Трояновский И Олег Мацнев Участие в подготовке отчетов.
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