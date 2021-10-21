Россия уходит от долларовой экономики, обращает внимание на криптовалюту; Что это могло значить?

Согласно сообщениям, поскольку Россия продолжает сокращать свои долларовые активы, министерство иностранных дел страны рассматривает возможность замены доллара не только традиционными фиатными валютами, но и цифровыми активами.

Говоря об усилиях страны по сокращению доли доллара в международных резервах России, заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин сказал, что страна делает упор на дедолларизацию и ограничивает использование доллара во внешнеторговых операциях. Панкин общался с местным информационным агентством Интерфакс.

С этой целью министерство может обменивать валюту США на «определенные цифровые активы» наряду с другими валютами в долгосрочной перспективе. Министр сказал, что этот шаг снизит риски, связанные с санкциями, введенными Соединенными Штатами.

«Платежи в долларах США проходят через банки США и клиринговую систему, которая позволяет Вашингтону блокировать любые транзакции, которые он считает подозрительными», – сказал Банкин.

Что такое дедолларизация?

На протяжении десятилетий доллар США был основной мировой резервной валютой. Однако в последнее время ряд стран пытаются подорвать его важность, отказавшись от валюты.

Китай и Россия пытаются ограничить использование доллара США или «убрать доллар» из своей экономики. Основная причина дедолларизации – защитить свою экономику от санкций США и уменьшить влияние экономической и денежно-кредитной политики США на их экономику.

Усилия по дедолларизации с годами набирают обороты, поскольку Европейский Союз также продемонстрировал сильное стремление к дедолларизации.

Дедолларизация в России

Россия ускорила процесс дедолларизации с 2014 года после санкций США в отношении страны в ответ на вторжение в Украину. Пытаясь оградить российскую экономику от санкций США, президент Владимир Путин призвал к дедолларизации.

Россия планирует предпринять три шага, чтобы убрать доллар из своей экономики. Во-первых, правительство сократит свои долларовые резервы. В качестве меры ЦБ РФ сократил долю долларовых резервов более чем наполовину в период с 2013 по 2020 год.

Во-вторых, Россия планирует сократить свою долю в долларовой торговле. Правительство заключило соглашения со многими странами, включая Индию, об использовании национальных валют в двусторонней торговле. В-третьих, страна разработала возможности обработки платежей, чтобы снизить зависимость от ориентированной на доллар платежной инфраструктуры.

Пока Москва не сталкивалась с какими-либо проблемами с евро или другими валютами, и поэтому не планирует принимать в отношении них аналогичные меры.

По словам Панкина, для того, чтобы убрать доллар, необходимо ввести соответствующий механизм для новых систем расчетов. Существующие модели сотрудничества между различными юрисдикциями и компаниями должны быть реорганизованы, и это может быть достигнуто только путем сотрудничества в двусторонних, региональных и многосторонних формах.

Что сказал Путин?

В недавнем интервью CNBC президент Владимир Путин сказал, что криптовалюта может быть использована в расчетах в будущем, потому что в настоящее время она очень нестабильна. «Я думаю, что было бы преждевременно использовать его в торговле, особенно при работе с энергоресурсами», – сказал он.

Президент России сказал, что США «отрезают ту ветку, на которой вы сидите», подрывая доллар.

В этом году Россия приняла закон «О цифровых финансовых активах», который частично регулирует криптовалюту и связанную с ней деятельность. Стране необходимо внести дополнительные поправки в свое законодательство, чтобы ввести всеобъемлющее регулирование. Правительство недавно заявило, что не планирует запрещать гражданам приобретать криптовалюту, даже если она не будет использоваться в качестве законного платежного средства.