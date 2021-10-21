Economy

Россия уходит от долларовой экономики, обращает внимание на криптовалюту; Что это могло значить?

21 октября, 2021
Marfa Fedoroa

Согласно сообщениям, поскольку Россия продолжает сокращать свои долларовые активы, министерство иностранных дел страны рассматривает возможность замены доллара не только традиционными фиатными валютами, но и цифровыми активами.

Говоря об усилиях страны по сокращению доли доллара в международных резервах России, заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин сказал, что страна делает упор на дедолларизацию и ограничивает использование доллара во внешнеторговых операциях. Панкин общался с местным информационным агентством Интерфакс.

С этой целью министерство может обменивать валюту США на «определенные цифровые активы» наряду с другими валютами в долгосрочной перспективе. Министр сказал, что этот шаг снизит риски, связанные с санкциями, введенными Соединенными Штатами.

«Платежи в долларах США проходят через банки США и клиринговую систему, которая позволяет Вашингтону блокировать любые транзакции, которые он считает подозрительными», – сказал Банкин.

Что такое дедолларизация?

На протяжении десятилетий доллар США был основной мировой резервной валютой. Однако в последнее время ряд стран пытаются подорвать его важность, отказавшись от валюты.

Китай и Россия пытаются ограничить использование доллара США или «убрать доллар» из своей экономики. Основная причина дедолларизации – защитить свою экономику от санкций США и уменьшить влияние экономической и денежно-кредитной политики США на их экономику.

Усилия по дедолларизации с годами набирают обороты, поскольку Европейский Союз также продемонстрировал сильное стремление к дедолларизации.

Дедолларизация в России

Россия ускорила процесс дедолларизации с 2014 года после санкций США в отношении страны в ответ на вторжение в Украину. Пытаясь оградить российскую экономику от санкций США, президент Владимир Путин призвал к дедолларизации.

Россия планирует предпринять три шага, чтобы убрать доллар из своей экономики. Во-первых, правительство сократит свои долларовые резервы. В качестве меры ЦБ РФ сократил долю долларовых резервов более чем наполовину в период с 2013 по 2020 год.

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Во-вторых, Россия планирует сократить свою долю в долларовой торговле. Правительство заключило соглашения со многими странами, включая Индию, об использовании национальных валют в двусторонней торговле. В-третьих, страна разработала возможности обработки платежей, чтобы снизить зависимость от ориентированной на доллар платежной инфраструктуры.

Пока Москва не сталкивалась с какими-либо проблемами с евро или другими валютами, и поэтому не планирует принимать в отношении них аналогичные меры.

По словам Панкина, для того, чтобы убрать доллар, необходимо ввести соответствующий механизм для новых систем расчетов. Существующие модели сотрудничества между различными юрисдикциями и компаниями должны быть реорганизованы, и это может быть достигнуто только путем сотрудничества в двусторонних, региональных и многосторонних формах.

Что сказал Путин?

В недавнем интервью CNBC президент Владимир Путин сказал, что криптовалюта может быть использована в расчетах в будущем, потому что в настоящее время она очень нестабильна. «Я думаю, что было бы преждевременно использовать его в торговле, особенно при работе с энергоресурсами», – сказал он.

Президент России сказал, что США «отрезают ту ветку, на которой вы сидите», подрывая доллар.

В этом году Россия приняла закон «О цифровых финансовых активах», который частично регулирует криптовалюту и связанную с ней деятельность. Стране необходимо внести дополнительные поправки в свое законодательство, чтобы ввести всеобъемлющее регулирование. Правительство недавно заявило, что не планирует запрещать гражданам приобретать криптовалюту, даже если она не будет использоваться в качестве законного платежного средства.

(Под редакцией: Шома Бхаттачарджи)

Первое сообщение: он

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