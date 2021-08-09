Россия эвакуирует две сибирские деревни из-за лесных пожаров

Российские власти начали эвакуацию двух деревень на территории Сибири, где в воскресенье произошло 155 активных лесных пожаров.

По данным региональной оперативной группы, занимающейся чрезвычайной ситуацией, десятки деревень в северо-восточной сибирской республике Саха-Якутия оказались под угрозой пожаров.

Местные власти переселяли жителей двух сел, Калвица и Харьялах, в другие населенные пункты, так как бригады численностью 3600 человек работали на тушение примерно половины пожаров.

В субботу местные власти заявили, что 31 дом и восемь хозяйственных построек были разрушены пожаром в другой деревне, Биас Квейл, и около 400 жителей были эвакуированы.

находящихся под угрозой исчезновения

Губернатор Якутии Исин Николаев приказал чиновникам расчистить пожарные дорожки вокруг находящихся под угрозой исчезновения населенных пунктов от валежника и упавших деревьев.

На сайте правительства Якутии ранее сообщалось, что Николаев вырубил леса вокруг деревень, находящихся под угрозой исчезновения, но его представители заявили, что это была ошибка и такого приказа не было.

В России в последние годы зафиксированы высокие температуры, которые многие ученые считают следствием изменения климата. Жаркая погода в сочетании с пренебрежением правилами пожарной безопасности привела к увеличению количества пожаров.

Эксперты также обвиняют в ухудшении пожарной ситуации решение 2007 года о роспуске федеральной авиационной сети, которая отслеживала лесные пожары и боролась с ними.

Активы сети были переданы региональным властям, что вызвало резкую критику и привело к быстрому сокращению сил пожарного надзора.

Леса, покрывающие обширные территории России, затрудняют выявление новых пожаров.

климатический кризис

Эта новость поступила в связи с тем, что в новом отчете ООН содержится четкое сообщение о состоянии климатического кризиса, что усилит давление на правительства, собравшиеся на важнейшие осенние переговоры COP26.

Отчет Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК), опубликованный в понедельник, является первой частью обзора современных научных знаний о том, как мир нагревается из-за деятельности человека.

Это первая такая глобальная оценка с 2013 года, когда ученые обнаружили, что глобальное потепление было «очевидным» и что влияние человека на климат было очевидным, и весьма вероятно, что большая часть потепления с 1950-х годов была вызвана деятельностью человека.

Серьезные последствия для человечества

Ожидается, что сообщение в последнем отчете будет еще более сильным, с предупреждениями о том, насколько близко к 1,5 ° C глобальная температура поднимется выше доиндустриального уровня – предела, которого страны обязались избегать из-за серьезных последствий для человечества.

Обзор основан на более чем 14 000 научных работ и призван предоставить самые свежие знания о потеплении в прошлом и возможном будущем, о том, как люди меняют климат и как это усиливает экстремальные погодные явления и способствует повышению уровня моря.

СВЯЗАННЫЙ: Tory Czar предупреждает о климатической катастрофе, поддерживая ископаемое топливо

В новом отчете ООН описывается суровая реальность климатического кризиса