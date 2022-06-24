Роулинг обманывают российские комики, выдающие себя за президента Украины Зеленского | новости английского кино

Автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг стала очередной жертвой розыгрыша российских комиков Фована и Лексуса, которые обманом заставили первую поверить в то, что она разговаривает по видеосвязи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Шутка не понравилась Роулинг. Его представитель Фован раскритиковал Lexus, назвав розыгрыш «неприятным» в заявлении для The Hollywood Reporter.

«С Джоан Роулинг связались, чтобы рассказать о ее обширной благотворительной деятельности в Украине, поддержке детей и семей, пострадавших от текущего конфликта в регионе. Видео, которое было отредактировано, является искаженным представлением разговора», — сказала пресс-секретарь. Он сказал.

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В 12-минутном видео розыгрыша Зеленский сказал Роулинг, что знаменитая паника из Гарри Поттера напоминает символ «Z», который российские военные использовали на танках и другом оружии.

Мошенники спросили Роулинг, превратит ли это шрам Гарри в более проукраинскую икону, на что автор ответила: «Я посмотрю на это, может быть, мне будет полезно сделать что-то самому в социальных сетях, потому что я думаю, что так и будет. Загляните в газеты».

Согласно сообщениям, шутники сообщили Роулинг, что украинские военные начнут писать на своих ракетах «Авада Кедавра» — отсылку к убийственному проклятию из франшизы «Гарри Поттер».

До Роулинг российские комики в прошлом разыгрывали Элтона Джона, принца Гарри, Билли Айлиш, Камалу Харрис, Берни Сандерса и Джорджа Буша-младшего.