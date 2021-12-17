Рубль без причины: что экономические санкции в отношении России могут означать для вашего бизнеса и мировых финансов | Шеппард Маллен Рихтер и Хэмптон ЛЛП

В связи с сосредоточением российских войск на границе с Украиной Соединенные Штаты и Европейский Союз предупредили о серьезных экономических санкциях. Пока мы ждем и наблюдаем за этим балансом на грани войны, стоит подумать о том, как предприятия, особенно банки, готовятся к тому, что будет дальше.

В Вашингтоне вводится ряд предлагаемых санкций, но, вероятно, два из них имеют наибольшее влияние: изоляция России от системы Swift и введение санкций в отношении крупных российских финансовых институтов.

Гонки не для Swift

Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT) было краеугольным камнем глобальных транзакций с 1970-х годов. Однако это не единственное средство международного финансового движения. Если США заставят Swift исключить Россию, как это было с Ираном в 2012 году, эффект изоляции может быть не таким ужасным. В случае Ирана разрыв с системой SWIFT был почти заключительным шагом в длительной кампании по разрыву связей между международной финансовой системой и иранскими финансовыми учреждениями. Напротив, Россия остается важным участником мировой экономики.

Более того, Россия развивает свою собственную платежную систему с тех пор, как в 2014 году ей пригрозили отключить SWIFT в ответ на вторжение в Крым. Российская система передачи финансовых сообщений (SPFS) далеко не так развита, как SWIFT, но она уже обрабатывает около 20% всех внутренних российских финансовых сообщений.[1]

Наконец, российские банки и транснациональные корпорации, ищущие способы перевода денег, могут найти теплый прием в растущей китайской межбанковской платежной системе (CIPS). Как и SPFS, CIPS мала по сравнению со SWIFT.[2] Тем не менее, у CIPS есть пользователи в 100 странах, и вполне вероятно, что Народный банк Китая, который управляет системой, будет рад расширить сферу своей деятельности и будет рассматриваться как альтернатива банковским системам, которые другие страны могут посчитать слишком жестко контролируемыми. политика, проводимая США.

Изоляция России от системы SWIFT, несомненно, окажет сильное краткосрочное воздействие на российскую экономику, а также на компании, которые покупают и продают в России. Однако санкции не остановят торговлю с Россией на своем пути. Они просто переведут российскую экономику на менее прочный путь, который все еще строится, но продолжает расширяться.

Отнесите в банк (ы)

Вашингтон может нацелиться на еще большую точку давления, запретив крупные российские банки. юридический проект[3] Предлагается ориентироваться на следующие банки:

Сбербанк ВТБ Газпромбанк сеть Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Промсвязьбанк

Это очень большой список российских финансовых институтов, и предлагаемый штраф — не простое ограничение, это полный запрет на любую собственность, которая находится во владении или под контролем американского человека. Это фактически помешало бы любому конкретному банку использовать доллар США или любые транзакции, связанные с банковской системой США.

Запрет различных групп этих банков может по-разному повлиять на Россию. Например, ВЭБ — банк развития правительства России, а РФПИ — независимый фонд благосостояния, поддерживающий крупные государственные проекты. Запрет этих банков может сорвать проекты российского руководства и его олигархов. Напротив, штраф, наложенный на крупнейший российский банк, Сбербанк, может подорвать деятельность многих малых предприятий и индивидуальных клиентов среди населения в целом.

Что будет дальше

У обеих сторон в противостоянии из-за Украины все еще есть хороший шанс отступить, или для США пойти по пути с меньшим количеством санкций или без них (помните, в 2014 году были разговоры о сокращении SWIFT в ответ на аннексию Крыма Россией, но не материализовалось). Старт). Однако, если ваша компания представлена ​​в России или ведет бизнес с Россией, это может быть хорошее время для проработки потенциальных сценариев и того, как ваша компания на них отреагирует.

Мы не можем предсказать будущее (хотя, читая этот блог, вы можете знать, что мы обязательно пытаемся!), Но мы можем подготовиться к тому, что он может принести, и компании, которые лучше всего подготовятся, могут оказаться не в идеальном положении, но они будут лучше подготовлены, чтобы реагировать и преуспевать в условиях быстрых международных экономических изменений.

сноски

[1] Российская платформа насчитывала более 400 банков-участников, в том числе 24 из стран бывшего Советского Союза, и на конец 2020 года обслуживала пятую часть всех внутренних финансовых контактов: https://www.rferl.org/a/russia-swift-nuclear-option/31601868.html

[2] https://www.bofit.fi/en/monitoring/weekly/2021/vw202128_4/

[3] Предлагаемая поправка к Закону о государственной обороне (NDAA): https://www.documentcloud.org/documents/21114594-menendez-4832