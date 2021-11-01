Русская банда взломала светского ювелира Grab и начала утечку данных о клиентах

Лондонские элитные социальные ювелиры пострадали от взлома, предположительно осуществленного Гроффом злобной русской мафией, которая начала раскрывать данные о клиентах, чтобы заставить Гроффа заплатить выкуп в миллионы долларов. Почта сообщила в воскресенье.

На прошлой неделе мафия, известная как Канди, опубликовала в даркнете около 69 000 файлов с подробностями об 11 000 клиентов, включая информацию о бывшем президенте США Дональде Трампе, Опре, звезде футбола Дэвиде Бекхэме и нескольких членах арабской королевской семьи.

Он отметил, что документы включают списки клиентов, счета-фактуры, квитанции и кредитные реквизиты, что может смущать некоторых, «например, тех, кто покупал подарки для тайных любовников или подкупал драгоценности».

В список вошли несколько голливудских звезд, в том числе Том Хэнкс, Сэмюэл Л. Джексон и Алек Болдуин, который недавно был в новостях из-за случайной съемки на съемочной площадке на прошлой неделе.

Также были обнародованы подробности саудовского принца Мохаммеда бин Салмана, премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума и премьер-министра Бахрейна Салмана бин Хамада Аль Халифа.

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Основанный Лоуренсом Графом, еврейским ювелиром и бизнесменом из Великобритании, Graff стал одним из немногих международных ювелирных магазинов, специализирующихся на продаже покупателям с Ближнего Востока.

Лоуренс Граф, основатель и президент Graff Diamonds (справа) и генеральный директор Франсуа Граф позировал с усыпанной бриллиантами 100-каратной моделью «Пламя» перед посещением IPO Roadshow в понедельник, 21 мая 2012 года в Гонконге. (AP Photo / Vincent U)

В заявлении компании говорится, что она проинформировала всех клиентов, пострадавших от взлома.

«К сожалению, мы, как и многие другие предприятия в целом, в последнее время стали объектом изощренных – ограниченных – кибератак со стороны профессиональных и решительных преступников», – заявили в компании.

«Наши службы безопасности предупредили нас об их вторжении, что позволяет им действовать быстро и отключать нашу сеть. Мы уведомили соответствующие правоохранительные органы и ICO и работаем с ними», – говорится в сообщении.

В последние годы резко возросло количество хакерских атак и атак с использованием программ-вымогателей, причем в этом часто обвиняют Россию.

Этот вопрос вызвал дипломатическую напряженность между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным по поводу того, стала ли Россия убежищем для киберпреступников.

Официальные лица США заявляют, что самые могущественные банды вымогателей базируются в России и ее союзниках, действуют с терпимостью Кремля и иногда сотрудничают с российскими спецслужбами.

Однако существует группа, связанная с Ираном, которая на прошлой неделе взломала израильскую хостинговую компанию и утекла личные данные, в том числе пользователей сайта ЛГБТ. В воскресенье группа потребовала выкуп.