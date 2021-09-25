Русская кукла: Энни Мерфи из Schitt’s Creek рассказывает о своем персонаже во втором сезоне

Успешное шоу Netflix “ Русская кукла ”, выпущенное в феврале 2019 года, было четыре раза номинировано на премию Primetime Emmy, в том числе за лучший комедийный сериал и лучшую женскую роль в комедийном сериале Наташи Лионн. Комедия-драма была продлена на второй сезон в июне 2019 года. Съемки второго сезона «Русской куклы» начались в марте 2021 года после длительной задержки с пандемией. Энни Мерфи недавно открыла второй сезон «Русской куклы».

Наташа Лионн – одна из создательниц шоу, наряду с Эми Полер и Лесли Хедланд, которые также являются исполнительными продюсерами второго сезона «Русской куклы». Хедленд написал первую серию, и она и Леон также работали сценаристами сериала.

В марте 2021 года актриса Энни Мерфи была выбрана на «Ручье Шитта» во втором сезоне «Русской куклы» в неизвестной роли и способности. Недавно в интервью Parade Мерфи поделилась своим мнением о своем персонаже во 2 сезоне Russian Doll. Она сказала, что ее необъявленная роль сильно отличается от роли Алексис Роуз в ситкоме CBC «Бухта Шитта».

«Да, еще один отъезд для Алексис, так что да, я очень рада, что она появится», – сказала канадская актриса.

Еще она сказала: “Наташа [Lyonne, Russian Doll star and co-creator] Он продолжает проверять меня, типа: «Ты все еще ничего не сказал правильно ?!» Нет, это совершенно секретно, но я могу сказать, что я прекрасно провел время, снимая это. Я смог снимать в метро, ​​водить спортивную машину по улицам Сохо и снимать в коричневом камне в Верхнем Вест-Сайде. Это был отличный опыт … Мне понравилось работать с ней [Natasha] много.”

Russian Doll следует за Надей Волвоковой (Наташа Лионн), разработчиком игр, которая умирает снова и снова и живет одной и той же ночью в непрерывной временной петле. Позже она пытается решить эту проблему, в результате чего Алан Ксавери (которого изображает Чарли Барнетт) оказывается в той же ситуации. В нем также снимаются Грета Ли, Юл Васкес и Элизабет Эшли.

Левый сезон 1 показывает, что Надя и Алан оказались в ловушке двух разных временных рамок, поскольку они сталкиваются с альтернативными версиями предыдущего эпизода друг друга. Они не знают о будущих эпизодах. Им удается предотвратить первые смерти друг друга, и эпизод заканчивается предложением, чтобы пара стала друзьями в обеих временных линиях. Здесь начинается второй сезон «Русской куклы».

В настоящее время снимается фильм Netflix «Русская кукла». Дата релиза пока не подтверждена. Мы будем держать вас в курсе, как только получим новую информацию. А пока следите за обновлениями!

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