Как я, русский Бывший пастор, сбежавший в Нидерланды после своего ухода, утверждал, что духовенство, выступающее против геев, спало со своим начальством из-за повышения по службе.

Александр Усатов был священником Русской Православной Церкви в Ростовской и Новочеркасской епархии, пока не ушел в отставку около года назад.

В то время он написал статью о Snoop, Объясняя, что он потерял свою веру и что «вера в антропоморфное небесное существо, которое злится и мстит людям», стала для него «странной и неприятной».

Но теперь он сообщил, что его заставили покинуть церковь и даже покинуть страну, потому что он был геем, и его преследовали и запугивали его коллеги и начальство.

На этой неделе он написал еще одну статью, которую опубликовал. SnoopОн сказал, что сбежал в Нидерланды с помощью активистов ЛГБТ + в Европейском союзе.

Бывший пастор написал: «Я гей и никогда не чувствовал себя в безопасности в Русской православной церкви, а в последние годы я стал объектом преследований епископа и его двора, которые знали о моей ориентации».

Он рассказал, что приехал к митрополиту Меркурию, светское имя которого Игорь Иванов, глава Ростовской и Новочеркасской епархии, который вскоре пожалел об этом.

Усатов утверждал, что священники в Русской православной церкви обычно спят с высшими руководителями церкви для продвижения по службе.

Он писал: «Геи в Русская Православная Церковь Они работают в двойном режиме.

«С одной стороны, все знают, что существует гей-лобби и возможность сделать легкую карьеру, пережив постель епископа.

«С другой стороны, наиболее активные приходы Церкви являются яростными гомофобами, и, опираясь на них, Церковь сама строит оплот традиционной сексуальной морали».

Усатов сказал, что другой священник, который утверждал, что спал с другими мужчинами, узнал о его сексуальности после того, как вышел из дома и написал на него «донос».

Он сказал: «Ему не понравилось то, что я разговаривал с мужчинами, за которыми он наблюдал, и из ревности он начал распространять ложные слухи обо мне, запугивать епископа и даже писать доносы … Я думаю, он был запуган возможностью его разоблачения “.

История продолжается

Он обвинил Усатова в «поддержке». [political opposition leader] Навального, пропаганда идей оппозиции и ЛГБТ + кампания среди молодежи ».

Его уволили, и в конце концов бывший священник так испугался последствий, что бежал из страны.

Представитель митрополита Меркурия отрицал, что лидер знал, что Усатов был геем, и настаивал на том, что, если бы это произошло, он потерял бы работу «давно».

Он добавил: «От гомосексуального священника долгое время требовалось снять крест, если он не мог надеть штаны».