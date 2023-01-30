Русский террор должен проигрывать везде и во всем

Русский террор должен быть потерян везде и во всем — и на поле боя, и при отсутствии разрухи в нашей стране — чтобы мы могли все восстановить и тем самым доказать, что свобода сильнее.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Новый адрес видеоОб этом сообщает Укринформ.

Здоровья вам, дорогие украинцы!

Сегодня я на целый день по делам — сначала в Николаев, потом в Одессу.

Встреча и переговоры с датской делегацией – с премьер-министром Фредериксеном, представителями коалиции партий. В частности, с министром обороны и министром иностранных дел Дании. Они входят в состав делегации.

Мы очень подробно говорили об оборонных потребностях Украины. О том, что может помочь нам освободить наши земли — наш юг, наш восток.

И о наших потребностях в ходе восстановления Украины.

Николаев — реконструированный город под патронажем Дании. Нужны проекты в энергетике, инфраструктуре, социальной сфере, производстве.

Особо болезненным вопросом для Николаева является очистка воды и восстановление нормального водоснабжения, которое было уничтожено российскими оккупантами. Аналогичный проект с участием Дании уже есть, и его реализация уже началась.

Но многое еще предстоит сделать для восстановления и модернизации того, что составляет основу жизни нашего народа.

Сегодня в Николаеве мы посетили госпиталь, где спасают наших бойцов после ранений. Мы поблагодарили врачей и медсестер. Мы поддержали наших защитников.

Эта больница — лишь один из тех примеров, где модернизация и реконструкция имеют решающее значение.

Я хотел бы лично поблагодарить Данию, госпожу премьер-министра и других представителей правительства Дании за их готовность помочь Украине.

Чтобы быть готовым оказывать поддержку до полного восстановления территориальной целостности Украины и до полного обустройства всего необходимого для жизни.

В этом главный смысл нашего сотрудничества с партнерами.

Сегодня в Одессе мы подробно рассказали о наших инициативах в области безопасности и гуманитарной помощи.

Дания, в частности, поддержала нашу инициативу по экспорту из Черного моря и присоединилась к зерновой программе из Украины.

Тот факт, что мы добились значительного прогресса в обеспечении продовольственной безопасности, доказывает, что мы можем добиться прогресса и по другим пунктам нашей формулы мира. Сегодня мы обсудили, каким именно может быть участие Дании в реализации пунктов мирного уравнения.

Я, конечно, поблагодарил Данию за оборонную поддержку, за значительное усиление нашей артиллерии, за готовность присоединиться к Танковой Коалиции.

Сегодня мы обсудили, что мы можем сделать, чтобы усилить украинских воинов.

Мы также координируем наши действия по усилению санкций против России. Я также призвал Данию присоединиться к нашим усилиям по защите спортивных структур и международного олимпийского движения от искажения попытками некоторых представителей спортивной бюрократии допустить российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Разумеется, особое внимание я уделял внутренней ситуации в Николаевской и Одесской областях, проводил соответствующие встречи с военным и областным руководством.

Речь идет не только о безопасности, хотя безопасность нашего юга стоит на первом месте, но и о социальной ситуации в регионах, об имеющихся экономических возможностях.

Кстати, я благодарен всем предпринимателям и работодателям в Николаеве, Одессе и других городах и поселках, которые, несмотря ни на что, сохраняют рабочие места, платят зарплату и налоги. Это ваш ощутимый и весомый вклад в способность нашей страны защитить себя.

Наша миссия — общая миссия. Это задача сил обороны и безопасности, всего нашего государства, нашего бизнеса и всех, кто работает на победу Украины.

Спасибо всем, кто борется за Украину! Спасибо всем, кто помогает! Спасибо всем, кто защищает Одессу, кто защищает Николаев, весь наш юг и всю Украину!

Слава Украине!