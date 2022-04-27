Русско-украинская война: последние новости — The New York Times

ВАШИНГТОН. Самолет с бывшим губернатором штата Нью-Мексико Биллом Ричардсоном и его командой приземлился в Москве за день до вторжения в Украину в феврале. Их миссия: обсудить возможность обмена пленными, который может освободить Тревора Р. Рид, больной бывший морской пехотинец США, находится под стражей в течение двух лет по тому, что его семья считает сфабрикованными обвинениями в нападении.

Группа Ричардсона была доставлена ​​в страну на реактивном самолете, принадлежащем генеральному директору FedEx Фредерику В. Смиту и самому бывшему морскому пехотинцу, и группа Ричардсона не могла прибыть в более напряженный момент. Пока они тихо встречались с членами российского правительства, президент Владимир Путин объявил о начале своего вторжения в Украину, и начали падать бомбы. Публично отношения между Соединенными Штатами и Россией разваливались.

Но тайный визит г-на Ричардсона, бывшего посла в ООН, который годами добивался освобождения заложников через свою некоммерческую организацию, был частью месяцев тихой и интенсивной дипломатии, которая закончилась одновременным освобождением г-на Ричардсона в среду. Рид и Константин Ярошенко, российский летчик, приговоренный к длительным срокам тюремного заключения в США по обвинению в контрабанде кокаина.

Президент Байден объявил об освобождении г-на Рида в своем заявлении, назвав это «хорошей новостью», хотя и намекнул на освобождение г-на Ярошенко, заявив, что переговоры «требуют жестких решений, которые я не воспринимаю всерьез».

«Тревор, бывший морской пехотинец, освобожден от российского ареста», — сказал Байден. «Я слышал в голосах родителей Тревора, как они беспокоились о его здоровье и потере его присутствия. Я рад, что могу поделиться с ними хорошей новостью о свободе Тревора».

Официальные лица США заявили, что неожиданный всплеск дипломатии в разгар самых жарких боев в Европе за последние десятилетия произошел после Байдена. Государственный секретарь Энтони Дж. блинкин; Роджер Д. Карстенс, спецпредставитель президента по делам заложников. Г-н Рейд и другие высокопоставленные дипломаты неоднократно поднимали этот вопрос.

На брифинге для журналистов официальные лица заявили, что переговоры о судьбе г-на Рейда полностью отделены от усилий администрации по наказанию г-на Путина.

Чиновники также заявили, что администрация по-прежнему сосредоточила внимание на двух других американцах, задержанных в России: Поле Уилане, бывшем морском пехотинце США, который был приговорен к 16 годам тюремного заключения за шпионаж, и Бритни Гренье, игроке НБА, который был взят под стражу по обвинению в наркотиках. в феврале.

По словам человека, знакомого с дискуссиями, Ричардсон и его команда проинформировали членов Совета национальной безопасности Белого дома о своей поездке после возвращения в Соединенные Штаты. Они сказали официальным лицам США, что компромисс г-на Рида кажется осуществимым.

Г-н Ричардсон заявил в среду на канале CNN, что, по его мнению, на Байдена повлияла гуманитарная необходимость добиться освобождения Рида. Члены семьи заявили, что во время содержания под стражей в России он болел активным туберкулезом.

Но решение г-на Байдена согласиться на обмен заключенными также было принято после нескольких недель интенсивного общественного давления со стороны родителей г-на Рида, которые первоначально критиковали президента за отказ встретиться с ними по делу их сына.

Байден позвонил им по телефону в начале марта после того, как пара стояла на обочине дороги в Техасе и махала, когда президентский кортеж проезжал по пути на мероприятие вокруг ветеранов. Три недели спустя, в конце марта, Байден пригласил пару в Белый дом для короткой беседы после того, как они протестовали возле здания.

Это общественное давление набирает обороты по мере усиления войны на Украине, вызывая опасения, что ухудшение отношений между Соединенными Штатами и Россией может уменьшить потенциал для прорыва. Действительно, официальные лица США и г-н Ричардсон заявили, что боевые действия на Украине, похоже, не препятствуют готовности России обсудить обмен.

Первоначально российские власти арестовали г-на Рида в августе 2019 года. Его семья все чаще выражала обеспокоенность состоянием его здоровья во время его задержания, а кадры, транслировавшиеся по российскому государственному телевидению в среду, показали, что г-н Рид, по всей видимости, попал под удар. Они сопровождали российский самолет в аэропорту Внуково в Москве. Отец г-на Рида, Джоуи Рид, сообщил CNN, что его сына доставили самолетом в Турцию, где и произошел обмен.

Уроженец Техаса г-н Рид в мае 2019 года приехал в Россию, чтобы навестить свою русскую девушку, с которой он познакомился на сайте знакомств, и взять уроки языка. За неделю до своего запланированного возвращения в Соединенные Штаты он пошел на вечеринку в подмосковный парк, где выпил большое количество водки.

Затем мистер Рид встревожился, что побудило его девушку и друзей позвонить в полицию. А прибывшие на место сотрудники решили доставить его в отдел полиции, где его допросили российские силовики. Вскоре после этого его обвинили в нападении на двух полицейских, которые доставили его туда, и в угрозе их жизни.

Проведя более 11 месяцев в российской тюрьме, г-н Рейд был приговорен к девяти годам лишения свободы, впервые за такое преступление было применено столь суровое наказание, сообщил его адвокат. На одном из слушаний г-н Рид заявил, что дело против него носит политический характер и связывает его проблемы в России с его военной принадлежностью.

Его семья сообщила, что, находясь в уголовной колонии в Российской Республике Мордовия, г-н Рид подвергался унижающему достоинство обращению, включая одиночное заключение. Его семья сказала, что его здоровье быстро ухудшалось, и ему не разрешали звонить домой, получать книги или письма, что побудило его начать голодовку в ноябре.

Семья г-на Рида заявила в среду, что теперь они сосредоточатся на «множестве проблем со здоровьем, вызванных ужасными условиями, в которых он находился в своем российском лагере».

Соглашение между г-ном Рейдом стало результатом «длительных переговоров», по словам Марии Захаровой, пресс-секретаря российского МИДа.

Мать Константина Ярошенко (слева) и его жена держат его фотографию во время пресс-конференции в Москве в 2016 году. кредит… Артем Годакян/ТАСС, via Alami

53-летний г-н Ярошенко — российский пилот, который время от времени подрабатывал в Африке. В 2010 году он был арестован и обвинен в связи с попыткой помешать заговору по транспортировке кокаина в Либерию и Гану из Южной Америки. Власти США заявили, что он участвовал в заговоре, зная, что часть наркотиков попадет в Соединенные Штаты.

Г-н Ярошенко, который никогда прежде не был в США, был экстрадирован в страну для суда в 2011 году и приговорен к 20 годам лишения свободы.

Адвокаты и родственники обвинили Россию в аресте г-на Рида и г-на Уилана, еще одного бывшего морского пехотинца США, именно с целью обменять их на россиян, содержащихся в американских тюрьмах.

Россия добивается освобождения ряда своих граждан в США, в том числе Виктора Бута, осужденного судом США за незаконный оборот оружия и приговоренного в 2012 году к 25 годам лишения свободы, и арестованного российского хакера Романа Селезнева. на Мальдивах, а затем осужден в Соединенных Штатах за проведение масштабной операции Scope по краже кредитных карт и личных данных.

В то время как г-н Бут был известным преступником, а Москва защищала хакеров до тех пор, пока они не преследовали частные интересы Кремля, г-н Ярошенко до своего ареста был малозаметной фигурой.

Однако его дело было названо российскими политиками и прокремлевскими СМИ ярким примером наглого использования экстерриториальных полномочий Соединенными Штатами. Семья г-на Ярошенко заявила, что с ним жестоко обращались, пока он находился в тюрьме в Коннектикуте.

Обмен пленными возродил оптимизм в связи с освобождением 31-летней г-жи Грейнер, игрока WNBA, которая находится под стражей в России по обвинению в хранении наркотиков.

Семья г-жи Грейнер и те, кто работал над ее освобождением, в основном хранили молчание о ее деле, следуя совету тех, кто занимался другими делами известных американских спортсменов, задержанных за границей.

Адам Голдман И Джонатан Абрамс Участие в подготовке отчетов.