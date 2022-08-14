Русско-украинская война: список основных событий, день 172 | Российско-украинские военные новости

Поскольку российско-украинская война вступает в свой 172-й день, мы наблюдаем ключевые события.
Вот ключевые события воскресенья, 14 августа.
Борьба
- Россия и Украина обвиняют друг друга в последнем обстреле крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции, которая контролируется Россией и неоднократно подвергалась обстрелам на прошлой неделе.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил в субботу, что любой российский солдат, который обстрелял АЭС или использовал ее в качестве прикрытия, станет «особой мишенью», вновь обвинив Москву в использовании электростанции в качестве ядерного «шантажа».
- Советник украинского президента Михаил Подоляк обвинил Россию в «атаке части атомной электростанции на юге Украины, производящей электроэнергию».
- Промосковские официальные лица на оккупированной территории обвинили в обстреле украинские силы, а член московской администрации Владимир Роков заявил, что Запорожский завод и город Энеркодар, где он расположен, «вновь подверглись обстрелу». ополчения».
- Западные державы выражают растущую озабоченность по поводу завода, так как российские войска взяли его под свой контроль в начале марта. Они призвали Москву вывести свои войска с завода, которым до сих пор управляют украинские техники.
- Агентство военной разведки Соединенного Королевства заявило на прошлой неделе, что приоритетом России может быть «переброска подразделений для усиления юга Украины» в условиях украинского контрнаступления.
Дипломатия
- Глава Североамериканского департамента МИД России заявил, что если США захватят российские активы, это полностью разрушит двусторонние отношения Москвы с Вашингтоном, сообщает ТАСС. С начала вторжения США арестовали российские активы на миллиарды долларов под санкциями.
- Россия заявила США, что, если Вашингтон объявит Россию «государственным спонсором терроризма», это серьезно повлияет на дипломатические отношения и может даже разорвать их, цитирует ТАСС высокопоставленного представителя министерства иностранных дел. Зеленский и несколько американских законодателей призвали Россию сделать это.
экономика
- Министерство обороны Турции сообщило, что в субботу еще два корабля покинули черноморские порты Украины, в результате чего общее количество кораблей, необходимых для того, чтобы покинуть страну в рамках сделки при посредничестве Организации Объединенных Наций, достигло 16.
- Корабль MV Brave Commander, обозначенный ООН, должен стать первым гуманитарным продовольственным кораблем для Африки, который покинет Украину после российского вторжения. Представитель ООН сообщил, что в ближайшие дни судно отправится из украинского порта Пивтенный в Эфиопию по черноморскому маршруту при посредничестве ООН и Турции. Он рассчитан на перевозку 23 000 тонн пшеницы.
- Главный экономический советник Зеленского заявил, что получение нового кредита в размере 5 миллиардов долларов от МВФ поможет другим кредиторам Украины обеспечить контроль макроэкономической ситуации.
- Высокопоставленный индийский центральный банкир сказал, что Соединенные Штаты выразили обеспокоенность тем, что индийское судно в начале этого года использовало перевозку в открытом море для экспорта топлива из российской нефти в Нью-Йорк. Санкции США в отношении России запрещают импорт в США энергетических продуктов российского происхождения, включая сырую нефть, очищенное топливо, дистилляты, уголь и газ.
- Венгрия заявила, что Россия начала поставлять стране дополнительный газ после визита ее министра иностранных дел в Москву в июле. Венгрия сопротивляется усилиям ЕС по сокращению использования российского газа.
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