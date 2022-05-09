Русско-украинская война: список основных моментов, день 75 | Новости войны России и Украины

Поскольку российско-украинская война вступает в свой 75-й день, мы наблюдаем важные события.
Итак, самое интересное за понедельник, 9 мая.
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День Победы
- [1945இல்நாஜிஜெர்மனிக்குஎதிரானவெற்றியின்ஆண்டுநிறைவைக்குறிக்கும்வகையில்ஜனாதிபதிவோலோடிமிர்ஜெலென்ஸ்கிஒருஅறிக்கையில்ரஷ்யாவுடனானபோரில்உக்ரைன்வெற்றிபெறும்என்றுகூறினார்:»பாதைகடினமானதுஆனால்நாங்கள்வெற்றிபெறுவோம்என்பதில்எங்களுக்குஎந்தசந்தேகமும்இல்லை»
- ஜனாதிபதி விளாடிமிர் புடின், துருப்புக்களுக்கு முன்னால் ஆண்டுவிழா கொண்டாட்டங்களுக்கு தலைமை தாங்கினார், உக்ரைனில் பிப்ரவரி 24 தலையீடு, 2014 இல் உக்ரைனிலிருந்து ரஷ்யா இணைக்கப்பட்ட ஒரு பிராந்தியமான கிரிமியா உட்பட ரஷ்ய பிரதேசத்தில் மேற்கத்திய ஆதரவுடன் ஆக்கிரமிப்பை நிறுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டது என்று கூறினார்.
- அவர் தனது கூற்றை ஆதரிக்க எந்த ஆதாரத்தையும் வழங்கவில்லை, மேலும் ரஷ்யா அல்லது கிரிமியாவை தாக்கும் திட்டம் எதுவும் இல்லை என்று உக்ரைன் கூறியது.
- புடின் இரண்டாம் உலகப் போரில் சோவியத் வீரத்தின் நினைவைத் தூண்டினார், ஆனால் உக்ரைனில் வெற்றிக்கான புதிய வரைபடத்தை வழங்கவில்லை மற்றும் ரஷ்ய வீரர்களின் உயிரின் விலையை ஒப்புக்கொண்டார்.
சண்டையிடுதல்
- கிழக்கு உக்ரைனில் உள்ள பள்ளி ஒன்றில் ரஷ்யப் படைகள் குண்டுவீசித் தாக்கியதில் 60 பேர் கொல்லப்பட்டனர் என்று ஜெலென்ஸ்கி கூறினார்.
- உக்ரைன் மேலும் ஏவுகணைத் தாக்குதல்களுக்குத் தயாராகி வருகிறது, உள்துறை அமைச்சரின் ஆலோசகர் எச்சரித்தார், அவர் குடிமக்களை «தயவுசெய்து, இன்று மிகவும் பொறுப்புடன் விமான எச்சரிக்கைகளை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்» என்று வலியுறுத்தினார்.
- கிட்டத்தட்ட சூழப்பட்ட நகரமான செவெரோடோனெட்ஸ்க் மீது படைகள் போராடி வருகின்றன, இது இன்னும் கியேவின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது, இது கைப்பற்றப்பட்டால், கிழக்குப் போர் மண்டலத்தை உள்ளடக்கிய இரண்டு குடியரசுகளில் சிறியது — லுஹான்ஸ்கின் நடைமுறைக் கட்டுப்பாட்டை ரஷ்யாவிற்கு வழங்கும்.
- பிரித்தானிய பாதுகாப்பு அமைச்சகம் ரஷ்யாவிடம் துல்லியமாக வழிகாட்டும் ஆயுதங்கள் தீர்ந்துவிட்டதாக எச்சரிக்கிறது, அதாவது மாஸ்கோ துல்லியமற்ற ராக்கெட்டுகள் மற்றும் வெடிகுண்டுகளாக மாறி அழிவை இன்னும் பரந்த அளவில் பரப்பும்.
மரியுபோல்
- மரியுபோல் பகுதியில் இருந்து 170க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் வெளியேற்றப்பட்டனர், ஒரு வாரகால மீட்பு நடவடிக்கையின் போது மொத்தம் சுமார் 600 பேர் பாதுகாப்பான பாதையில் சென்றுள்ளனர் என்று ஐக்கிய நாடுகள் சபை தெரிவித்துள்ளது.
- பரந்து விரிந்த அசோவ்ஸ்டல் எஃகு ஆலையில் உள்ள அசோவ் படைப்பிரிவின் துணைத் தளபதி, காயமடைந்த வீரர்களை வெளியேற்ற உதவுமாறு சர்வதேச சமூகத்திடம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
- எஃகு வேலைகளில் உக்ரேனிய போராளிகள் உயிருடன் இருக்கும் வரை தங்கள் நிலைப்பாட்டை தொடர உறுதியளித்தனர்.
- ரஷ்ய துணைப் பிரதம மந்திரி மராட் குஸ்னுலின் ஞாயிற்றுக்கிழமை மரியுபோலுக்குச் சென்றதாகக் கூறினார், பல வாரங்கள் குண்டுவீச்சுக்குப் பிறகு நகரத்தில் காலடி எடுத்து வைத்த மிக மூத்த ரஷ்ய அதிகாரி.
Дипломатия
- Соединенные Штаты ввели санкции против трех российских телеканалов, запретив американцам предоставлять бухгалтерские и консультационные услуги россиянам и разрешив руководство Газпромбанка.
- Боно, лидер ирландской рок-группы U2, и его группа The Edge выступили с 40-минутным концертом на станции метро в Киеве и похвалили украинцев за борьбу за свою независимость.
- Мэр сообщил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо нанес необъявленный визит в украинский город Ирбине, отбитый российскими войсками в конце марта.
- Джилл Байден, первая леди США, совершила необъявленную поездку в Украину, чтобы выразить свою поддержку своему народу, посетить школу, в которой работает приют, и встретиться с первой леди Украины Еленой Желенской.
Парад Победы
- Россия готовится провести свой ежегодный марш в понедельник, чтобы отметить победу Советского Союза во Второй мировой войне и продемонстрировать свою военную мощь в разгар нынешней кампании Москвы на Украине.
Эконом
- В заявлении группы семи лидеров говорится, что она усиливает экономическую изоляцию России и «поднимает» кампанию против российской элиты, поддерживающей Путина.
- Трюдо сказал, что его правительство поможет Украине выяснить, как экспортировать хранящееся зерно, чтобы обеспечить глобальную продовольственную безопасность.
- Правительства ЕС приблизились к признанию жестких санкций против России, которые включают запрет на закупку нефти, но планируют дальнейшие переговоры в понедельник, чтобы выяснить, как вести себя со странами, которые в значительной степени зависят от российской энергии.
- Глава внешнеполитического ведомства лагеря Джозеф Боррелл заявил Financial Times, что ЕС следует рассмотреть вопрос о замораживании валютных резервов России, чтобы компенсировать расходы на восстановление Украины после войны.
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