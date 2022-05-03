Британская телерадиовещательная корпорация Channel 4 заказала ей главную роль в комедийном сериале о конце света. Ужин в пятницу вечером И перекрытие Звезда Саймон Бёрд.

Общественный вещатель, поддерживаемый рекламой, передал заказ из шести частей Jax Media, компании, стоящей за сериалами, включая Netflix. Русская матрешка и HBO Max поисковый отряди Universal International Studios, глобальное производственное подразделение NBCU лондонской студии.

Все остальные горят Он исследует жизнь в глубоко религиозном обществе и спрашивает: как привилегированная семья, ведущая современную жизнь, защищает себя от огня вечного ада?

Бэрд снимается вместе с Кейт О’Флин, Эми Джеймс Келли, Лолли Адефоп, Элом Робертсом, Софи Галустян, Гарри Коннором, Али Ханом, Ллойдом Гриффитом, Кэдивом Кирваном, Морганой Робинсон, Арчером Али, Уильямом Уильямсом, Кэт Хьюз и Зеппом Кардиналом.

Это комедия о совершеннолетии манконской семьи и пуританского христианского вероисповедания, которому они посвящают себя. Поднимется ли патриарх Дэвид Льюис по церковным чинам и станет старейшиной? Отклонится ли послушная жена Фиона от своего доктринального морального компаса? Разрешат ли их наивной 17-летней дочери Рэйчел поступить в колледж, и сможет ли 12-летний сын Аарона Аарон противостоять светским издевательствам? Все это может привести к проклятию.

Он исходит от новичков Диллона Мейплтофта и Оливера Тейлора и будет им управлять. призраки Шлем Ника Коллетта. Тони Эрнандес из Jax Media и Брук Буш будут продюсировать сериал вместе с Молли Сеймур из Jax Media, которая возглавляет британскую компанию Imagine Entertainment, и будет продюсировать сериал.

Все остальные горят Он был заказан для Channel 4 главой отдела комедии Фионой Макдермотт и генеральным директором Лорой Ресайм.

Riseam сказал: «Jax Media выпустила одни из самых культовых комедий за последние годы, и мы очень рады работать с ними, Universal International Studios, Оли и Диллоном над проектом, которым они так увлечены. Мы не можем дождаться». чтобы загнать поклонников в скороварку жизни с семьей». Льюис искренне пытается защитить идеологию и логику очищенной жизни, когда быстро вползают пороки современного мира. Это замечательная комическая ловушка. Современная, актуальная и очень забавный.»

«Мы очень рады объявить о первом британском оригинале Jax от блестящих умов Диллона, Оливера и наших партнеров из Universal International Studios. Нет лучшего дома, чем Channel 4, сыгравший главную роль в такой захватывающей и разрушительной новой комедии», — добавил Брок Буш. Президент JAX Media.

Беатрис Спрингборн, президент Universal International Studios, сказала: «Все, кроме Бернса, — это дерзкий, забавный и утешительный сериал от блестящих творческих умов Делона и Оливера. Мы рады сотрудничать с Jax Media и Channel 4, чтобы донести это шоу до жизнь.»