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Салман Хан и Катрина Кайф направляются в Россию, чтобы сфотографировать Тигр 3 и поприветствовать папарацци в аэропорту.

20 августа, 2021
Muhammad

Салман Хан и Катрина Кайф в аэропорту Мумбаи.

Салман Хан и Катрина Кайф в аэропорту Мумбаи.

В боевике, поддержанном Yash Raj Films (YRF), Салман Хан и Катрина Кайф изображены в роли агентов-шпионов – Тигра и Зои.

  • News18.com
  • Последнее обновление:20 августа 2021 г., 9:21 IS
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Салман Хан и Катрина Кайф отправились в Россию, чтобы начать съемки своего нового фильма «Тигр 3». В боевике, созданном при поддержке Yash Raj Films (YRF), Салман и Катрина изображаются в роли агентов-шпионов – Тигра и Зои. Салман и Катрина видны в аэропорту Мумбаи, одетые в черное. Хотя в аэропорт они прилетели отдельно, дуэт летел со съемочной группой.

Катрина потрясающе выглядела в черной куртке и джинсах. Свой образ она сочетала с кожаными сапогами до бедра. Салман также выбрал повседневный образ. На нем была сплошная черная рубашка с джинсами и красными туфлями. Актеры даже помахали фотографам, находящимся за пределами аэропорта.

Tiger 3 станет первым сотрудничеством между Имраном Хашми и Салманом Ханом. Кроме того, Имран впервые работает над проектом YRF. Ему было запрещено играть злодея в третьей части.

Ek Tha Tiger (2012), первый фильм франшизы, рассказывает историю индийского шпиона (RAW) по имени Тигр, который влюбляется в пакистанского шпиона (Каифа) во время расследования.

В продолжении Tiger Zinda Hai (2017) Тайгер и Зоя отправились на миссию по спасению группы заложников, удерживаемых боевиками террористической организации в Ираке. Говорят, что фильм был вдохновлен похищением индийских медсестер в 2014 году ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта).

Кабир Хан снял фильм Ek Tha Tiger, а второй фильм снял Али Аббас Зафар. Маниш Шарма будет руководить третьей частью.

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