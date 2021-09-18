Самая богатая женщина Китая снова появилась в телефонном разговоре со своим бывшим мужем

Самая богатая женщина КитаяСогласно новому отчету, она, которая выступила против политики Коммунистической партии и исчезла в 2017 году, ненадолго появилась 4 сентября во время телефонного разговора со своим бывшим мужем.

50-летняя Уитни Дуан предупредила Десмонда Шума в телефонном звонке, за которым, по всей видимости, следили ее терапевты, что ему не следует публиковать свою новую книгу о жизни среди нелояльной деловой элиты Китая, сказал Шум лондонскому Sunday Times.

Шум, его книга “”красная рулетка“(Скрибнер)”, – сказал он The Times, ему позвонил Дуэйн, его бывшая жена и бывший деловой партнер Уитни Дуэйн, 50 лет, когда он спал в их доме в Оксфорде, где он сейчас живет.

О нем ничего не было слышно от Дуань с тех пор, как она исчезла из своего офиса в Пекине в 2017 году. Шум сказал The Times, что он и 12-летняя Уитни очень хотели, чтобы их услышали, но сказал, что ее телефонный звонок отслеживается официальными лицами, и что это был . Скажите, что ей сказали.

“Это самая сложная часть. Это Коммунистическая партия”, – сказал 52-летний Шум. Это психологическая война ».

Уитни Доан исчезла из своего офиса в 2017 году. Десмонд Шам

Шум сказал, что звонок содержал «скрытые угрозы».

Выросшая в бедности, Дуань переехала и заработала состояние в миллиард долларов, благодаря чему ее имя стало самым успешным китайским предпринимателем.

Затем, 5 сентября 2017 года, в возрасте 50 лет, она просто исчезла с улиц Пекина, одна из многих китайских миллиардеров, таких как Джек Ма, которые исчезли из общественной жизни в последние годы, когда Китай расправился с ними. .