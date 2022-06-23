Саммит БРИКС должен сосредоточиться на разрушении гегемонии Запада

Конфликт России с Украиной усложнил повестку дня двухдневного саммита БРИКС, который начинается в четверг. Виртуальный саммит, организованный Пекином, будет посвящен конфликту и будущему союза. Лидеры стран БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР — столкнутся с критической дилеммой выработки общей позиции по российско-украинскому конфликту.

Как БРИКС найти выход из нынешних дилемм? Не станут ли они главным отвлечением от его основной программы по восстановлению баланса в международном порядке, в котором доминирует Запад? Повысит ли это роль БРИКС как ведущей силы реформирования глобального экономического управления? Или геополитические соображения его членов мешают достижению первоначальной цели собрания? Ответ на эти вопросы заключается в том, как страны БРИКС адаптируются к новым реалиям. Нынешний тупик может стать возможностью бросить вызов нынешней системе, в которой доминируют односторонность и изоляция.

В экономическом, военном, техническом, социальном и культурном отношении страны БРИКС представляют собой мощный блок. Их совокупное население оценивается в 3,23 миллиарда человек, что составляет более 40 процентов населения мира. На его долю приходится более четверти площади суши на трех континентах мира и более 25 процентов мирового ВВП. В группу входят две самые быстрорастущие страны, Индия и Китай.

Новая геополитическая реальность, в которой многое изменчиво и неясно, создает пространство для новых мощных нарративов. Некоторые члены БРИКС могут стать потенциальными мишенями экономической войны, которую Запад развязывает против России. БРИКС и другим странам-единомышленникам пора серьезно заняться созданием параллельного экономического блока, не зависящего от институтов, возглавляемых США. Запад пока не ожидает, что страны БРИКС будут строго придерживаться своих санкций против России. Но было бы наивно ожидать, что они останутся на этом посту.

Сможет ли БРИКС противостоять экономической и институциональной мощи Запада? В какой-то степени он доказал свою силу созданием Нового банка развития БРИКС (НБР) и Механизма непредвиденных резервов (CRA). Однако, несмотря на группу, включающую Китай, Индию и Россию, торговля внутри БРИКС составляет менее 20 процентов мировой торговли, и БРИКС далек от своих собственных платежных механизмов, международных систем обмена сообщениями или карт. Такие инициативы, как Национальный банк развития, пока должны составить конкуренцию западным кредиторам. Бросить вызов экономической мощи Запада в ближайшем будущем может быть практически невозможно. Однако украинский кризис должен подтолкнуть к необходимости создания институциональных механизмов, способных защитить от подобных финансовых потрясений в будущем.

🚨 Ограниченное по времени предложение | Express Premium с Ad-Lite всего за 2 рупии в день Нажмите здесь, чтобы подписаться 🚨

Группа БРИКС требует переоценки своей структуры и повестки дня. Создание финансовых механизмов и технологических институтов может превратить БРИКС в G-20 для развивающихся стран. Пришло время пересмотреть идею расширения группы за счет приглашения новых участников. Это могло бы придать новую силу целям развития группы БРИКС.

Экономическое сотрудничество между Индией и Китаем жизненно важно для успеха любого будущего предприятия БРИКС. Пограничный конфликт заставил Китай не доверять Индии. В нынешней ситуации маловероятно, что Нью-Дели займет антизападную позицию. Индия, в отличие от Китая, не является членом Совета Безопасности ООН и не имеет серьезных проблем с Западом. В то же время Индия не входит в западный лагерь. Это открывает возможности для того, чтобы Нью-Дели занял более активную позицию в БРИКС. До сих пор я занимал слабую позицию по многим вопросам митинга. Две державы должны сотрудничать, чтобы реформировать глобальное управление.

Появление коалиции стран глобального Юга, сломавшей гегемонию Запада, может изменить правила игры в геополитике. Украинский кризис может стать поводом для лидеров БРИКС придерживаться первоначальной цели блока. Это возможность, которую они не должны упускать.

Писатель является генеральным секретарем Индокитайского экономического и культурного совета.