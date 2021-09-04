Саммит Восточного экономического форума: Хардип Сингх Пури посетил первое в России сахалинское нефтяное месторождение

Министр нефти Нью-Дели Хардип Сингх Пури в субботу возглавил официальную делегацию и мужчин, собравшихся в России на шестой саммит Восточного экономического форума (ВЭФ). Сингх, который находится с пятидневным визитом в России с 1 по 5 сентября, принял участие в саммите ВЭФ во Владивостоке, поскольку Индия стремится укрепить свое взаимодействие с богатым полезными ископаемыми регионом России.

Он провел встречи с министром энергетики России Николаем Шульгиновым для обсуждения двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, а также с министром развития Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чикунковым. Это будет первый зарубежный визит министра Пури после вступления в должность министра нефти и природного газа.

В своем твите Сингх сказал: «Мудрое руководство Ваджпаи. Посетил первое сахалинское нефтяное месторождение на Дальнем Востоке России. Проект завершился в 2001 году в результате видения любимого бывшего премьер-министра Атала Бихари Ваджпаи джи. быть одной из наших самых успешных зарубежных инвестиций ». Он добавил: «Наши инвестиции в размере 330 миллионов долларов США в 2001 году дали нам профицит в размере 3,7 миллиарда долларов США. В ближайшие годы вы добьетесь большего. Этот проект представляет собой чудо инженерной мысли с одной из самых длинных буровых установок в мире, в Одапту я побывал. Cегодня.”

Примечательно, что Россия также является крупнейшим инвестором в нефтегазовый сектор Индии, и что Индия поощряет увеличение инвестиций российских компаний в нефтегазовый сектор Индии, особенно в газовую инфраструктуру и сектор разведки и добычи.

Министр нефти Нью-Дели Хардип Сингх Пури в субботу возглавил официальную делегацию и мужчин, собравшихся в России на шестой саммит Восточного экономического форума (ВЭФ). Сингх, который находится с пятидневным визитом в России с 1 по 5 сентября, принял участие в саммите ВЭФ во Владивостоке, поскольку Индия стремится укрепить свое взаимодействие с богатым полезными ископаемыми регионом России. READ Microsoft выигрывает контракт на 22 миллиарда долларов на производство гарнитур дополненной реальности для армии США Он провел встречи с министром энергетики России Николаем Шульгиновым для обсуждения двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, а также с министром развития Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чикунковым. Это будет первый зарубежный визит министра Пури после вступления в должность министра нефти и природного газа. В своем твите Сингх сказал: «Мудрое руководство Ваджпаи. Посетил первое сахалинское нефтяное месторождение на Дальнем Востоке России. Проект завершился в 2001 году в результате видения любимого бывшего премьер-министра Атала Бихари Ваджпаи джи. быть одной из наших самых успешных зарубежных инвестиций ». Он добавил: «Наши инвестиции в размере 330 миллионов долларов США в 2001 году дали нам профицит в размере 3,7 миллиарда долларов США. В ближайшие годы вы добьетесь большего. Этот проект представляет собой чудо инженерной мысли с одной из самых длинных буровых установок в мире, в Одапту я побывал. Cегодня.” Примечательно, что Россия также является крупнейшим инвестором в нефтегазовый сектор Индии, и что Индия поощряет увеличение инвестиций российских компаний в нефтегазовый сектор Индии, особенно в газовую инфраструктуру и сектор разведки и добычи.