Самолет, летевший в Дубай со 167 пассажирами на борту, загорелся после столкновения с птицей.

Рейс FZ 576 авиакомпании Flydubai столкнулся с птицей при взлете сегодня утром.

В сети появилось видео, на котором видно, как самолет горит вскоре после взлета.

Известно, что пассажирский самолет, направлявшийся в Дубай со 167 пассажирами, загорелся после столкновения с птицей при взлете сегодня утром.

Джаганнатх Нирула, представитель Управления гражданской авиации Непала, заявил, что двигатель самолета flydubai загорелся вскоре после вылета из Катманду, и пожар был взят под контроль.

На кадрах, появившихся в сети, видно, как пламя исходит от Boeing 737-800 вскоре после того, как он вылетел из столицы Непала.

В одном видеоклипе было показано, как из одного из двигателей дважды вырывалось пламя, а в другом клипе был показан шумный самолет, временно горящий над головой.

Третье видео, снятое с другого ракурса, также показало, что самолет дважды загорался, но «после выполнения стандартных процедур» пилоты продолжили полет, как и планировалось, в Дубай.

Известно, что самолет, направлявшийся в Дубай со 167 пассажирами, загорелся после столкновения с птицей при взлете сегодня утром.

Похоже, пламя исходило от самолета.

Подтверждено столкновение с птицей

Первоначально предполагалось, что пилоты пытались вернуться в аэропорт Катманду, где их ждали пожарные машины.

Однако flydubai подтвердила MailOnline, что рейс FZ 576 прибыл в международный аэропорт Дубая после полуночи по местному времени, несмотря на столкновение с птицей во время взлета.

Представитель авиакомпании сказал: «Рейс FZ 576 Flydubai 24 апреля 2023 года из аэропорта Катманду (KTM) благополучно приземлился в международном аэропорту Дубая (DXB) в 00:11 по местному времени после столкновения с птицей при взлете из Катманду.

Опытный летный экипаж следовал стандартным операционным процедурам и продолжил полет, убедившись, что двигатель находится в нормальных рабочих параметрах.

Самолет нормально приземлился в Дубае, и будет проведена дальнейшая проверка. Безопасность наших пассажиров и экипажа является нашим главным приоритетом. Приносим свои извинения за возможные неудобства, связанные с расписанием рейсов наших пассажиров.

Flydubai подтвердила MailOnline, что рейс FZ 576 прибыл в международный аэропорт Дубая сразу после полуночи по местному времени, несмотря на столкновение с птицей во время взлета.

Между тем Управление гражданской авиации заявило: «Рейс № 576 Дубая (Boeing 737-800) из Катманду в Дубай в настоящее время проходит нормально и направляется в пункт назначения Дубай в соответствии с планом полета».

Столкновения с птицами часто приводят к возгоранию самолетов. На самом деле еще один Boeing 737 был вынужден вылететь обратно в Огайо и вчера совершить аварийную посадку.

Рейс American Airlines в 1958 году в Финикс, штат Аризона, вылетел из международного аэропорта имени Джона Гленна Колумба в 7:43, согласно FlightAware, веб-сайту, который отслеживает рейсы по стране, но приземлился в аэропорту в 8:22.

Свидетели на месте происшествия заявили, что во время взлета его сбила стая гусей, в результате чего из двигателя вырвалось пламя и появился «шаткий пульсирующий шум».