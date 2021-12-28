Самые заметные акценты на экране в 2021 году

Актеры никогда не стеснялись овладевать акцентом, если этого требует роль.

2021 год не стал исключением, когда актеры многих актеров на экране получали награды или просто фанфары (и мемы).

Вот некоторые из основных моментов шоу и фильмов этого года.

Актеры: Леди Гага, Адам Драйвер и Джаред Лето

Кино: «Дом Гуччи»

Личности: Патрисия Реджиани, Маурицио Гуччи, Паоло Гуччи

Диалект: Итальянский

«Дом Гуччи» Ридли Скотта пересказывает историю брака Патрисии Реджиани (Леди Гага) с семьей Гуччи и то, как ее амбиции раскрыли ее тезку, что в конечном итоге привело к убийству Маурицио Гуччи (Адам Драйвер). Фильм, в котором Паоло Гуччи (Джаред Лето) является паршивой овцой в семье, быстро стал вирусным после того, как в трейлере была показана сцена, в которой Гага извращенным голосом с сильным итальянским акцентом крестится и говорит: Отец, сын и дом Гуччи «.

Адам Драйвер в роли Маурицио Гуччи и Леди Гага в роли Патриции Реджиани в «Доме Гуччи». Фабио Ловино / MGM

С момента выхода на экраны фильм завоевал почти всеобщее признание благодаря исполнению актеров, в первую очередь Драйвер, Лето и Гага. Но похоже, что настоящей звездой фильма был итальянский акцент. Спровоцированные похвалы, насмешки, мемы, Автономные профили и усердный допрос.

«Если честно, мне кажется впечатляющим то, что я так долго работала над своим акцентом и что я так долго играла персонажем», — Гага. Он сказал New York Times, В ноябре. Позже поп-звезда сказала, что пребывание в этом персонаже было «мускулистым воспоминанием», добавив: «Я думаю, что многое могло бы со мной случиться, если бы я был». Нет Делайте это много. … как мне его выключить? «

Это обязательство, по мнению некоторых тренеров по акценту, окупилось. Гаррет Строммен, управляющий компанией в Лос-Анджелесе, предлагающей языковые курсы и обучение диалектам, Сланец сказал Эта Гага «передала итальянский дух» и пригнала к лучшему «Говорить Итальянский. По словам Строумена, несмотря на то, что Лето чрезмерно подчеркивал некоторые согласные, из-за которых он казался более итальянским, водитель не соответствовал его гласным звукам.

Устроить? От худшего к лучшему, сказал Строуман: Джереми Айронс, пилот, а затем ничья между Аль Пачино, Гагой и Лето.

актер: Кристин Стьюарт

Кино: «Спенсер»

Письмо: Принцесса Диана

Диалект: Британский

Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы в фильме Пабло Ларрена «Спенсер», возможно, является самым потрясающим киносеансом года. Фильм рассказывает о событиях, приведших к решению Дианы покинуть британскую королевскую семью. В «Спенсере» молчание Стюарт и манера поведения актера так же разрушительны, как и ее спокойный, задушевный тон. Знакомый американский голос Стюарта исчез. Где: характерный британский акцент Дианы.

Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы в «Спенсере». Предоставлено Пабло Ларреном.

В предыдущих интервью Стюарт объясняла, что она много работала с тренером по диалектам Уильямом Конахером, чтобы имитировать и улучшить акцент принцессы. «Акцент чертовски страшен», — сказал Стюарт. InStyle сказал В октябре 2020 года. «Люди знают этот голос, и он такой особенный и особенный. Я работаю над ним сейчас, и у меня уже есть собственный тренер по диалектам», — сказала она, добавив, что видела несколько резюме для подготовки к роли.

Хотя фанаты Дианы изначально скептически относились к выбору Стюарт, эти опасения быстро исчезли, когда «Спенсер» появилась в кинотеатрах, и многие критики приветствовали ее как победительницу премии Оскар за лучшую женскую роль.

В ноябре Стюарт сказала Говарду Стерну в своем радио-шоу, что она очень привержена своему акценту ВНЧС, или расстройству ВНЧС, за две недели до съемок.

«Я протирала челюсть весь день, и в тот день, когда мы начали снимать, она просто открылась. Я даже не концентрировалась на своей челюсти. Я была потрясена этим опытом. Я как бы знала, что это сработает», — она сказал. «В какой-то момент мой рот откроется. Я должен … Я должен!»

актер: Кейт Уинслет

показывать: Мэри Исттаун

Письмо: Мэри Шиэн

Диалект: Филадельфия

в 2014 Редакция New York Timesписатель Дэниел Нестер описал региональный диалект Филадельфии как «самый выдающийся и наименее подражаемый диалект Северной Америки». Если, конечно, это не Кейт Уинслет.

В ограниченном сериале HBO «Кобыла из Исттауна» Уинслет играет Мэри Шихан, детектива, расследующего убийство девочки-подростка в вымышленном городе в округе Делавэр, штат Пенсильвания, — районе, известном своим сильным, отчетливым акцентом «Делко». В Филадельфии или «Филфии» люди едят «клубнику», а не клубнику. Они поют «Игглов», а не Орлов. Как сообщает Уинслет, примерно через 11 минут после выхода первого эпизода хитовой драмы люди пьют «лесорубов», а не воду.

Уинслет сказал, что овладеть акцентом Delco было нелегко. плодовитый актер Для Los Angeles Times В апреле этот диалект находился «между двумя самыми трудными диалектами в истории». Она сказала, что для изучения любого диалекта актер должен «исчезнуть». «Так что это не тот голос, который вы слышите у актера. Он просто испаряется. Это то, над чем я действительно должен работать каждый день».

Уинслет добавила, что она работала с давним тренером по акценту Сьюзан Хегарти, которая сказала, что Delco lilt был «единственным акцентом». [Winslet has] когда-либо заставлял ее бросать вещи ». Но несмотря на все испытания и невзгоды, которые пережила Уинслет,« ботаник », как выразился Хегарти, имеет« разум, подобный стальной ловушке », и может« поглощать информацию, не нарушая ее сосредоточенность как персонажа ».

В Интернете поклонники восхищались тем, как актер попробовал сизифовское задание по овладению диалектом Делько. как один Пользователь Twitter Подходящее резюме: «Кейт Уинслет великолепна, даже когда она немного борется с акцентом DelCo».

актер: Николь Кидман

показывать: Девять идеальных незнакомцев

Письмо: Маша Дмитриченко

Диалект: Русский американец

Николь Кидман ни разу не сломала персонажа во время съемок фильма Хулу «Девять идеальных незнакомцев». В короткометражном сериале, основанном на одноименном романе Лианны Мориарти, Кидман изображает Машу Дмитриченко, русскую велнес-хозяйку, которая использует нетрадиционные методы, чтобы помочь группе из девяти человек на своем эксклюзивном курорте Tranquillum House.

Николь Кидман в роли Маши в фильме «Девять идеальных незнакомцев». Винс Валитоти / Хулу

В августе во время Комитет телевизионных критиковКидман пошутила, что она была «сумасшедшей» на съемочной площадке, добавив, что она была настолько привержена роли, что «полностью игнорировала» любого, кто называет ее по имени.

«Я отвечу только как Маша», — сказала она. «Я хотел, чтобы он все время излучал очень спокойную, исцеляющую энергию, поэтому я помню, как ходил к людям и как бы клал руку на их сердца, держал их за руки, они говорили со мной или использовали мое имя Николь, когда я полностью игнорируй их.»

Оскароносный актер сказал, что это «единственный способ общаться с людьми». В противном случае, по ее словам, она чувствовала, что «устроит шоу».

Как и сам сериал о Hulu, тон Кидман был встречен неоднозначными отзывами как критиков, так и фанатов. «Это особенность ее игры», — Миа Меркадо. Книги в рассказах, «Маленькое пасхальное яйцо, у которого во рту есть два акцента, каждый из которых борется за эфирное время».

актер: Бенедикт Камбербэтч

Кино: «сила собаки»

Письмо: Фил Бербанк

Диалект: Американский английский

Как и Кидман, Бенедикт Камбербэтч в долгу перед своим персонажем в фильме Джейн Кэмпион «Сила собаки». Вестерн-драма рассказывает о братьях с ранчо Фил (Камбербэтч) и Джордже Бербанке (Джесси Племонс) в Монтане в начале 1900-х годов, когда они встречаются с матерью (Кирстен Данст) и сыном (Коди Смит Макфи).

Бенедикт Камбербэтч в роли Фила Бербанка в фильме «Сила собак». Netflix

За роль, получившую высокую оценку критиков, Камбербэтч он сказал разное Он играл в полном актерском стиле, никогда не отклоняясь от своего персонажа или своего западноамериканского акцента. Он даже научился кастрировать быков и играть на банджо.

«Я знал все, что вы видите в фильме, — сказал он. «Узнал» — отличное слово. Я сделал это и был свидетелем этого. Я сделал все, что вы видите в фильме ».

Это не первый случай, когда английский актер демонстрирует впечатляющее лидерство в американских публичных выступлениях. В 2016 г. суетиться Он занял пятое место в рейтинге американского акцента Камбербэтча за всю его карьеру, поставив его главную роль (и голос) в «Докторе Стрэндж» на первое место.