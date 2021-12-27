Самые продаваемые и самые популярные игры Steam 2021 года

Поскольку 2021 год подходит к концу, Valve опубликовала лучшие ежегодные списки Steam, раскрывающие лучшие продажи в этом году, самые горячие новинки, самые популярные игры и многое другое. Данные Valve показывают, что многие из самых популярных игр Steam любого дня, включая игры почти десятилетней давности, любят Counter-Strike: глобальное наступление И Grand Theft Auto 5и продолжаем превосходить и играть больше новичков на платформе ПК.

Каждый список из сводки Valve на конец года содержит несколько игр, заказы которых перечислены в случайном порядке, поэтому неясно, какая игра была самой продаваемой или самой популярной в той или иной категории. Игры платинового уровня попадают в топ-12, а игры золотого уровня — от 13 до 24. Серебряные игры занимают от 25 до 40, а игры с бронзовым статусом — от 41 до 100. Эти списки взяты из внутренних данных Valve, начиная с 1 января. 2021 г. и истекает 15 декабря 2021 г.

Самый важный пункт в списке Steam на 2021 год — это бестселлеры, позволяющие игрокам узнать о самых успешных играх года. Самыми продаваемыми играми были игры платинового уровня 2021 года в случайном порядке, указанном Valve:

В сообщении в блоге Valve назвала некоторых интересных преступников. Dota 2И CS: GO, И GTA 5 Все они шесть лет подряд входили в список бестселлеров, причем PUBG: поля битвы И радуга шесть сиг Каждый из них попадает в список пятый раз подряд. судьба 2 Он попал в список три года подряд, а 2019 год стал его первым годом в Steam после этого. Выйдите из Battle.net в Blizzard.

В списке есть и несколько победителей впервые. Новые игры вроде поле боя 2042 г.И Новый мир, И Walheim Всем существующего блага. Apex Legends Это также заслуживающая внимания игра, поскольку это не игра 2021 года, которую я сделал. Steam дебютировал в конце прошлого года.

Новые релизы — еще одна интересная категория, в которой представлены 25 лучших новых игр года. Лучшие платиновые новинки 2021 года, предоставленные Valve в случайном порядке:

Valve также представила разбивку месяцев, в которые выходили новые релизы, по сравнению с 2020 годом. В прошлом году был хороший месяц март и несколько месяцев сильного падения. 2021 год был более неспокойным: три больших месяца с четырьмя или пятью участниками: май, сентябрь и ноябрь.

Наконец, мы рассмотрим самые популярные игры в Steam, которые разделены на несколько категорий по одновременно играющим. Вот игры 2021 года, в которых было взломано 200000 одновременных игроков, случайным образом расположенные Valve:

Counter-Strike: глобальное наступление

Новый мир

Dota 2

Walheim

PUBG: поля битвы

Apex Legends

Привет Без финала

Ржавчина

Киберпанк 2077 фильм

большая автомобильная кража 5

Некоторые из этих игр попали в прошлогодний список, в том числе Dota 2И GTA 5И pubg, И CS: GO. Ржавчина Он выпускник списка 100000 за прошлый год, что дает ему 2021 год лучше, чем 2020 год.

Многие из 200 000 игр прошлого года также попали в более низкие категории. Судьба 2 И Между нами Он попадает в категорию 100000 в 2021 году после того, как в прошлом году занял первое место. 2020 игра 200K террария Попал в список 60 тысяч. охотник на монстров: ГлобализмЕще одна из самых популярных игр 2020 года попала в список 30K. жизнь странная 2 И Mount & Blade 2: Bannerlord, 200000 игр в 2020 году, нигде не значится в самых популярных играх 2021 года.

Список лучших Steam 2021 года также предлагает некоторые дополнительные категории, которые мы не будем здесь включать. Если вас интересуют лучшие выпускники раннего доступа, бестселлеры VR и консольные игры, ознакомьтесь с официальным сообщением в блоге Valve.