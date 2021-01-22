Сандра Баллок продала свою недвижимость в Джорджии за 4,2 миллиона долларов

Сандра Баллок наконец-то разгрузила свой потрясающий участок площадью три акра, расположенный в 20 минутах езды от центра Саванны.

56-летняя оскароносная красавица впервые выставила свой дом на сумму 6,5 миллиона долларов в марте 2019 года, но несколько раз снизила цену. В сентябре 2019 года он снизил цену на 400000 долларов до 6,1 миллиона долларов. А в январе 2020 года сообщалось, что он снова его уронил.

Сейчас недвижимость продана за 4,175 миллиона долларов. люди, Что примерно на 2,33 миллиона долларов меньше первоначальной запрашиваемой цены.

Сандра Баллок, наконец, освободила свое потрясающее поместье площадью 3 акра в Джорджии в 20 минутах езды от центра Саванны.

По данным People, недвижимость продана за 4,175 миллиона долларов. В отеле есть кирпичный бассейн с большой площадкой для принятия солнечных ванн и развлечений у бассейна.

Этот дом площадью три акра расположен на участке земли с видом на Атлантический океан, а длинный частный причал ведет к пляжу либо из главного дома, либо из гостевого дома.

Лауреат «Оскара» первоначально представил дом на рынке в марте 2019 года, а также другие объекты недвижимости по всей стране; Видели в 2018 году

Звезда Ocean’s Eight приобрела два соседних объекта с июня 2001 по март 2002 года на общую сумму 4,5 миллиона долларов, а затем превратила их в один мега-объект, согласно Variety.

Отель Bullock Estate расположен на острове Тайби на острове Тайби. К услугам гостей полностью меблированный главный дом и гостевой дом площадью 3 акра с длинным пирсом, который ведет к отдельному входу на пляж.

Актрисе, похоже, не очень-то хорошо отдыхать на пляже, поскольку она в основном проживает на Западном побережье, где воспитывает двоих приемных детей со своим парнем Брайаном Рэндаллом.

Главный дом предлагает жилую площадь 3360 квадратных футов, а гостевой дом добавляет еще 2848 квадратных футов.

В собственности есть семь спален, пять ванных комнат и половина ванных комнат между двумя домами и полностью меблирована, за исключением нескольких личных вещей в главном доме.

В отеле также есть бассейн с большим количеством места для принятия солнечных ванн и развлечений у бассейна.

В доме актрисы Bird Box есть просторные веранды и террасы, где можно отдохнуть на свежем воздухе или вздремнуть в гамаке.

В меню рекомендуется пить утренний кофе или вечернее вино, чтобы понаблюдать за проходящими кораблями или даже за дельфинами.

В отеле есть баскетбольная площадка половинного размера, несколько удаленных зон отдыха и барбекю на открытом воздухе.

Внизу находится комната отдыха, полностью оборудованный домашний тренажерный зал, кладовая и несколько парковочных мест в гараже.

Снаружи есть бассейн и баскетбольная площадка, а также удаленные зоны отдыха и гриль на открытом воздухе для развлечения.

В главном доме есть просторные веранды и веранды для отдыха на свежем воздухе или вздремнуть в гамаке.

В отеле есть роскошный внутренний двор с потрясающими пейзажами и деревьями, обрамляющими зону открытого бассейна, что создает ощущение уединения.

В просторном интерьере основного дома деревянные полы, высокие потолки с вентиляторами и обильное естественное освещение.

Гостиная зона открытой планировки с камином оформлена в морской тематике с белыми стенами и плетеной мебелью.

На кухне белые шкафы и бытовая техника Viking и Sub-Zero из нержавеющей стали, а также барная стойка.

Барная стойка соединяет кухню с главным обеденным залом, а также с винным шкафом и кладовой дворецкого. READ Ninja Gaiden и Томонобу Итагаки из Dead or Alive открывают новую студию

В просторной столовой для торжественных мероприятий за пределами кухни есть дополнительные кресла для приема гостей и белые чехлы на сиденья для защиты мебели.

В просторном интерьере основного дома паркетные полы, высокие потолки с вентиляторами и обильное естественное освещение.

Гостиная зона открытой планировки с камином оформлена в морской тематике, шкафами, стенами и белой мебелью.

На кухне есть бытовая техника из нержавеющей стали Viking и Sub-Zero, а также барная стойка. Снаружи кухни есть формальная столовая, винный холодильник и большая кладовая дворецкого.

Белые стены украшают дом и окна, отделанные бамбуком.

Потолки собора охватывают гостиную, столовую и кухню, оставляя достаточно места для семейных встреч и гостевых развлечений.

В главных спальнях есть гостиная на улице, что создает ощущение старого фермерского дома с элементами старины и мебелью из темного дерева.

В главной спальне есть отдельный душ и отдельная ванна на ножках между окнами с бамбуковыми жалюзи.

В одной из комнат есть две раздельные кровати с синими кроватями и зонтиками, которые идеально подходят для детей или гостей.

Главный люкс расположен на первом этаже с отдельным душем и ванной на ножках. В люксе есть собственная гостиная, а также собственная стена со шкафами и балкон.

На втором этаже есть еще три спальни, полностью оборудованная ванная комната и дополнительная гостиная или «пижамный салон». Другой крытый балкон выходит во внутренний дворик, бассейн и, конечно же, на океан.

В одной из комнат есть 2 двуспальные кровати с синими кроватями и зонтиками. В одних спальнях есть ковровое покрытие, в других – деревянные полы и потолочные вентиляторы.

Он напоминает старинный фермерский дом с элементами старины и обставлен мебелью из темного дерева.

Этот гостевой дом площадью 2848 квадратных футов с тремя спальнями и тремя ванными комнатами расположен в непосредственной близости от главного дома.

В соответствии с меню, гостевой дом отличается открытой планировкой «Создан для сегодняшнего образа жизни», благодаря чему много естественного света проникает через окна и балконы.

Открытая кухня, окруженная окнами, включает барную стойку, которая выходит в гостиную.

На нижнем уровне находится комната отдыха, полностью оборудованный домашний тренажерный зал, несколько кладовых и несколько парковочных мест в гараже.

На первом этаже находится просторная гостевая спальня, на верхнем этаже – главная спальня и еще одна спальня с собственным балконом.

Гостевой дом с тремя спальнями и тремя ванными комнатами расположен непосредственно рядом с главным домом.

Он также имеет открытый дизайн, «разработанный для современного образа жизни», согласно списку, который пропускает много естественного света из окружающих окон и балконов.

На главном уровне расположена просторная гостевая спальня, на верхнем – главная спальня и еще одна спальня.

Мастер-люкс включает в себя всю заднюю часть дома и имеет собственный балкон с лестницей, ведущей на гриб или марш вдовы с видом на океан.

В основной ванной комнате есть отдельный душ, садовая ванна с двойной раковиной и большой туалетный столик. На первом этаже находится игровая комната и гараж, а также патио, идеально подходящее для приготовления барбекю и наслаждения морским бризом.